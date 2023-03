DE PELOTONPRONO. Een afgetekende leider na vier speeldagen: wie keek dit voorjaar al het best in z’n glazen bol?

Wielrennen Evenepoel knuffelt na tweede ritzege in Catalonië met Oumi en... eindwin­naar Roglic: “We komen beter overeen dan de buitenwe­reld denkt”

De ritzege voor Remco Evenepoel, de eindzege voor Primoz Roglic. In de slotrit in Barcelona hebben de twee hoofdrolspelers van de Ronde van Catalonië de buit verdeeld. Roglic speelde de berekende eindwinnaar. Met een tweede plaats kon Evenepoel uiteindelijk ook leven. Zeker is dat hij in Spanje weer zieltjes heeft gewonnen.