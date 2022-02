De Pelotonprono: Bakelants, De Plus, Philipsen en Stuyven leiden de dans na de Omloop

Het klassieke wielervoorjaar barst weer uit zijn voegen. Van de Omloop over de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen tot diep in april Luik-Bastenaken-Luik, het valt de komende twee maanden amper of niet meer stil. Wekelijks terugkerend fenomeen: de vele tiercés en pronostieken voor de koers. Wij verzamelden tien profs om de komende weken zélf hun drie namen te geven en een gooi te doen naar de eindzege in De Pelotonprono.