De Pelotonprono: Al onze profs zetten Pogacar of Alaphilippe op 1, al is er weer één iemand die op de verrassing speelt voor de Strade Bianche

Wielrennen Victor Campe­naerts vijfde ondanks twee platte banden, een val en gekneusde ribben: “Misschien reed ik met te weinig bandendruk”

De beste man in koers was hij niet. Dat was winnaar Wout van Aert, maar net achter de ontketende Belgische kampioen kwam Victor Campenaerts. Ondanks twee keer materiaalpech en een val in de finale, eindigde de renner van Lotto-Soudal nog vijfde. “Die ereplaats was niet waar ik vooraf voor had getekend, maar na zo’n pechdag moet ik daar tevreden mee zijn.”

26 februari