De Omloop heeft er een kandidaat-winnaar bij: waarom opener van voorjaar perfect haalbaar lijkt voor Van der Poel

Wielrennen Michael Woods ontbindt zijn duivels in tweede etappe Tour du Haut Var

20 februari De 34-jarige Canadees Michael Woods heeft de tweede etappe in deze Tour du Haut Var gewonnen. Op het steile slotmuurtje in Fayence was de renner van Israel Start-Up Nation de sterkste voor Bauke Mollema en Jhonatan Narvaéz. Woods is ook de nieuwe leider.