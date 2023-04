De nu al indrukwekkende prijzenkasten van Pogacar en Evenepoel met elkaar vergeleken

Onderlinge duels: verrassend evenwichtig (met zelfs licht voordeel voor Evenepoel)

Tadej Pogacar vs. Remco Evenepoel: heel veel rechtstreekse duels vochten beide tenoren nog niet echt uit sinds hun profdebuut in 2019. 21 om precies te zijn. In twaalf daarvan haalde de Sloveen de bovenhand (waarvan de helft in etappes in rittenkoersen), vier keer bekroonde hij dat met winst (Evenepoel drie keer). Opvallend is de perfecte onderlinge balans in het eendagswerk: 5-5. Nóg opvallender is dat Evenepoel voorlopig overwicht heeft in het aantal podia (8-6) en de individuele tijdritten (4-0). (JDK)