De nieuwe Roglic? Skiër gooit carrière om en wordt profrenner bij ploeg van Sagan: “Zijn VO2max is uitzonderlijk”

WielrennenOpmerkelijke transfer in wielerland. De Duitser Anton Palzer, succesvol in ski mountaineering, maakt een carrièreswitch en wordt profrenner. Hij ondertekende een contract bij Bora-hansgrohe dat ingaat vanaf april volgend jaar.

De 27-jarige Duitser is wereldtop in berglopen en ski mountaineering, waarbij skiërs bergen afdalen en omhoog lopen met behulp van stijgvellen onder de ski’s. Na zijn laatste winterseizoen gaat hij echter in 2021 als profrenner aan de slag.

“Het lijkt misschien een gewaagde gok, en een zeker risico is er zeker, maar we volgen Toni best al lang en zijn overtuigd van zijn fysieke mogelijkheden”, reageert ploegmanager Ralph Denk. “Bij bijvoorbeeld Primoz Roglic en Michael Woods zie je dat zo’n experiment tot succes kan leiden, en we hebben altijd gezegd dat we in verschillende sporten zouden scouten. Ik wil niet zeggen dat Toni binnen twee jaar zal strijden voor de Tourzege. Maar we zien wel veel potentieel in hem, zeker in het hooggebergte. We zullen hem meer en meer gebruiken in het begin van het seizoen voor lastige eendagskoersen en rittenkoersen van een week in de bergen.”

Helmut Dollinger, coach bij de ploeg, is onder de indruk van de waarden van Palzer. “Hij vroeg me begin dit jaar om hem te helpen met zijn voorbereiding op het WK skiën. Sinds april werken we samen en het werd snel duidelijk dat sommige van zijn prestatiewaarden, zoals zijn VO2max, uitzonderlijk zijn. Het potentieel is er dus, al zeggen die waarden natuurlijk niet alles. Het wordt een boeiend project.”

“In dienst van het team”

Voor Palzer was profrenner worden tot voor kort een verre droom. “De beslissing om met een nieuwe sportcarrière te beginnen, kwam er tijdens mijn contacten met Bora-hansgrohe”, aldus de Duitser. “Het belangrijkste doel is nu om me goed te integreren in de ploeg, zo veel mogelijk te leren van mijn ploeggenoten en mezelf in dienst te stellen van het team.”

Onder meer Primoz Roglic (skispringen) en Michael Woods (hardlopen) hebben ook een verleden in een andere sport. Dat verhinderde hen niet een succesvolle wielercarrière uit te bouwen. Roglic won onder meer twee keer de Vuelta (2019, 2020) en Luik-Bastenaken-Luik (2020). De Sloveen werd dit jaar tweede in de Ronde van Frankrijk. De Canadees Woods won onder andere twee ritten in de Vuelta en Milaan-Turijn (2019).

Volledig scherm Primoz Roglic. © Photo News