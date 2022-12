De nieuwe regenboogtrui van Remco Evenepoel zorgt voor reuring: wat is er mis mee?

Wielrennen Geen Omloop in 2023? Wout van Aert lonkt steeds nadrukke­lij­ker naar Strade Bianche en Tirreno als seizoensbe­gin

Alles wijst erop dat Wout van Aert zijn wielervoorjaar in 2023 in Italië begint. Van Aert gaf te kennen dat hij met het Italiaanse drieluik Strade Bianche - Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo in zijn hoofd zit. “Een terugkeer naar de Italiaanse wedstrijden zie ik zeker zitten.”

1 december