De nachtmerrie van Van Aert en Van der Poel: één besmetting en hele ploeg mag niet starten in Ronde van Vlaanderen

HLN SPORTCAST Tom Boonen in HLN SPORTCAST: “Op zich is Sanremo de saaiste klassieker van allemaal”

23 maart In de derde aflevering van HLN SPORTCAST ging het vanzelfsprekend uitgebreid over de zege van Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo. La Primavera was ook dit jaar weer de koers van het eeuwige wachten, zag ook Tom Boonen.