De Muur van Hoei, het beest dat Pogacar nog niet kon temmen: “Als de koers 50 kilometer langer was, zou het makkelijker zijn voor Tadej”

Als u bij de bookmakers geld zet op een overwinning van Tadej Pogacar in de Waalse Pijl, krijgt u niet eens twee keer uw inzet terug. Een onwaarschijnlijk lage quotering, terwijl ‘Pogi’ in drie deelnames nooit verder kwam dan een negende plaats op de Muur van Hoei. Maakt de Sloveen vandaag komaf met zijn zwarte beest?

KIJK. Zo won Dylan Teuns vorig jaar de Waalse Pijl

Tadej Pogacar is dit seizoen bezig met vinkjes zetten. Ronde van Vlaanderen: check. Amstel Gold Race: check. De volgende koers die voor het eerst op zijn palmares moet komen, is de Waalse Pijl. Maar laat de Muur van Hoei nu net een zwart beest(je) zijn voor Pogacar - zo zijn er niet veel. “Ik heb daar in drie deelnames nog nooit een goed resultaat gereden”, beseft hij zelf. Een blik op de voorbije jaren bevestigt die woorden.

2019: Pogacar komt als 20-jarige neoprof een eerste keer proeven van de Waalse Pijl. Hij betaalt leergeld en wordt 53ste.

2020: tien dagen na zijn eerste Tourzege doet Pogacar een tweede poging. Op 200 meter van het einde moet hij gaan zitten. Hij trekt en sleurt zich naar een 9de plaats.

2021: UAE Team Emirates mag niet starten door enkele (valse) coronagevallen binnen de ploeg. Vier dagen later wint Pogacar z’n eerste Luik-Bastenaken-Luik.

2022: Pogacar rijdt opnieuw tegen de muur en eindigt als twaalfde. Die uitslag wordt een dag later heel relatief, want zijn schoonmoeder overlijdt na een strijd tegen kanker. Hij vliegt halsoverkop naar Slovenië en past voor Luik.

Pogacar lijkt alle wielerwetten te tarten, maar u leest het: de Waalse Pijl heeft de Sloveen nog niet kunnen temmen. “Het is een lastige koers voor me, maar met deze goeie vorm denk ik dat ik daar ook een goed resultaat kan rijden. Of ik weer van ver ga aanvallen? Daarvoor is het een hele moeilijke koers. Maar we zien wel, afhankelijk van de situatie. Het is misschien mogelijk om van ver aan te vallen.”

Volledig scherm Pogacar vorig jaar op de top van de Muur van Hoei. © BELGA

Wachten op Muur van Hoei

UAE-ploegleider Marco Marcato veegt een scenario met een aanval van ver van tafel. “Makes no sense, in mijn ogen. Heeft geen zin. Zoals we de laatste jaren hebben gezien, wordt het wachten op de slotklim. Alle teams hebben nog zo veel renners in de finale om de kopman af te zetten aan de voet... Al weet je met Tadej natuurlijk nooit (lacht).”

De Italiaanse ex-renner probeert in te schatten hoe het kan dat de beste renner ter wereld zó worstelt met de Waalse Pijl. “Het is een heel bijzondere koers. Niet superzwaar en ook niet lang, zoals bijvoorbeeld Luik-Bastenaken-Luik. Alles wordt beslist op die laatste beklimming van de Muur van Hoei.”

Is de Waalse Pijl dan ‘te makkelijk’ voor Pogacar? “Het is inderdaad zo dat iedereen relatief fris aan de voet van de Muur van Hoei komt. En doordat het niveau de laatste jaren zo hoog ligt, zijn de verschillen tussen de renners dan erg klein. Een goede positionering aan de voet en de timing van het eindschot bepalen dan zowat alles. Als de koers 250 kilometer in plaats van 200 kilometer lang was, zou het makkelijker zijn voor Tadej om het verschil te maken.”

Volledig scherm Pogacar rijdt Pidcock uit het wiel op de Keutenberg. © BELGA

Al lang in topvorm

Ondanks zijn magere ‘track record’ in de Waalse Pijl, lijken de sterren toch gunstig te staan voor Pogacar. Met Dylan Teuns en Julian Alaphilippe ontbreken de laatste twee winnaars, recordhouder Alejandro Valverde is er niet meer bij en Remco Evenepoel komt pas zondag in Luik in actie. En ‘Pogi’ zelf rijdt natuurlijk met een aura van onoverwinnelijkheid rond.

Dé vraag is misschien wel hoever de vormcurve van Pogacar nog reikt - de veelvraat is immers al aan het winnen sinds midden februari. “Het klopt dat Tadej al heel lang in topvorm is”, geeft Marcato toe. “Hoewel we het goed gepland hebben, zal het niet makkelijk worden. Maar we kennen Tadej - hij is heel gemotiveerd om het eerste deel van het seizoen goed af te sluiten. We hebben er vertrouwen in dat het kan. Na deze twee koersen kan hij dan genieten van een welverdiende pauze.”

Maar eerst dus nog even die leemte in zijn palmares proberen opvullen. En zondag in Luik voor vuurwerk zorgen met Remco Evenepoel.

KIJK. Pogacar na zijn zege in de Amstel Gold Race

Volledig scherm Pakt Pogacar na de Amstel Gold Race ook de Waalse Pijl? © ANP