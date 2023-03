De Lie zeker niet in de Ronde, Ganna twijfelt nog: wie rijdt waar in het Vlaamse voorjaar?

Topfavo­riet Tadej Pogacar weet na vorig jaar dat hij de perfecte finale zal moeten rijden: “Mil­aan-Sanremo accepteert geen foutjes”

Van God los, koerst Tadej Pogacar tegenwoordig. Er is niemand in de kosmos die zo hard rijdt als hij. Toch zal het nummer één van de wereld, in Milaan-Sanremo (live op VTM), de perfecte finale moeten afwerken. Anders wordt het zonde van de tijd. “In pakweg Luik-Bastenaken-Luik win je automatisch als je de beste bent. In Milaan-Sanremo is dat geen garantie.”