DE LAATSTE BELG. Stan Van Tricht, student bio-ingenieur die leerde koersen op een vliegveld: “Patrick boos? We wisten zelf ook waar het fout liep”

125ste in Ninove op iets meer dan 12 minuten van winnaar Dylan van Baarle. Stan Van Tricht (23) rolde als laatste van de hoop over de meet in de Omloop, een koers waar hij pas ter elfder ure voor werd opgetrommeld. “Ik dacht even aan opgeven, in functie van Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar dan realiseerde ik me dat de snelste weg naar de finish eigenlijk over het parcours liep.”

Laat elke renner een verslag uitbrengen van zijn koers en je krijgt telkens een ander verhaal. De getuigenissen van de mannen in de spits van de koers kennen we allemaal, maar ook in de achtergrond valt heel wat te beleven. Is het geen pech of miserie, dan wel een leuke anekdote. Doorheen het voorjaar laten we telkens de laatste Belg in de uitslag aan het woord. Stan Van Tricht bijt als hekkensluiter in de Omloop de spits af.

De plekken in de voorjaarskern zijn doorgaans erg duur bij Soudal Quick-Step, in die mate dat Stan Van Tricht vorig jaar als neoprof nog geen kasseiklassieker op WorldTour-niveau kon rijden. Afgelopen weekend was het plots wel zover. Kopman Kasper Asgreen viel ziek uit, Van Tricht werd donderdagavond in laatste instantie gesommeerd om te starten in Gent.

“Ik ben vrijdag toch wel met een smile naar het teamhotel gereden”, vertelt Van Tricht. “Ik hield me standby en dan is het leuk om alsnog te mogen koersen. Vorig jaar was de Amstel de grootste wedstrijd waarin ik mocht starten. De ploegvoorstelling in Maastricht was impressionant, maar de Omloop met die start aan het Kuipke was toch nog van iets andere orde.”

Vijf uur na de start kwam hij als laatste over de meet, in goed gezelschap weliswaar. Van Tricht finishte in de laatste Omloop van Peter Sagan in hetzelfde groepje als de drievoudige wereldkampioen. “Als je het zo bekijkt. (lacht) Neen, ik had wel een vermoeden dat we de laatsten waren. Ik kwam babbelend over de meet met Gilles De Wilde en zag dat we in een vrij omvangrijke groep op vrij grote afstand van de winnaar zaten.”

Werken met Declercq

“Mijn koers zat er eigenlijk op net voor de Molenberg op 60 kilometer van de streep. Samen met Tim Declercq werkte ik in dienst van de ploeg. Toen Jumbo-Visma vroeg de boel op de kant zette, wist ik dat we aan de bak moesten. Dat was vloeken, want daar heb ik eigenlijk mijn koers gereden en mijn beste krachten opgesoupeerd. Het was dus door te werken en niet door pure miserie dat ik als allerlaatste finishte.”

“Ik dacht er even aan om op te geven in functie van Kuurne, maar toen realiseerde ik me dat de snelste weg naar de aankomst over het parcours liep”, grinnikt Van Tricht. “Een wedstrijd als de Omloop wil je natuurlijk ook graag uitrijden.” Een ziedende chaos zoals in Parijs-Roubaix was het in de achtergrond niet. “Als je taak volbracht is en je zit door je beste krachten heen, dan heeft het geen zin om aan te dringen.”

Quote Binnen de ploeg neemt Yves Lampaert me op sleeptouw met tips tijdens de koers. (lacht) Ondertus­sen versta ik dus een mondje West-Vlaams. Stan Van Tricht.

West-Vlaams

De Vlaams-Brabander liet het al vallen: door de putsch van Jumbo-Visma reed Soudal Quick-Step bijna de hele wedstrijd achter de feiten aan. Vorig jaar kwam dat de renners van Patrick Lefevere na de Omloop op een donderpreek van hun ploegbaas te staan, dit jaar niet echt. Van Tricht steekt de hand in eigen boezem: “Na de Omloop wisten we zelf ook wel waar het fout was gelopen.”

“Mijn lezing van de koers is dat Jumbo-Visma zo sterk was dat wij onze tactiek niet hebben kunnen uitvoeren. Als we zelf de wedstrijd in handen kunnen nemen zijn we op ons sterkst en dat was niet het geval. Als wij na het openingsweekend een probleem hebben, dan hebben alle andere ploegen - op Jumbo-Visma na - dat ook”, zegt Van Tricht.

Als all-rounder hoopt Van Tricht dit jaar nog voorjaarskoersen op het hoogste niveau te rijden. “Voor de kasseien kom ik wat gewicht tegenover de krachtpatsers tekort, wedstrijden als de Brabantse Pijl moeten me het best liggen. Binnen de ploeg neemt Yves Lampaert me op sleeptouw met tips tijdens de koers. (lacht) Ondertussen versta ik dus een mondje West-Vlaams.”

Vliegveld

Opvallend: Van Tricht leerde zijn allereerste kneepjes van het vak op een vliegveld. “Klopt, op de luchthaven van Goetsenhoven met Olympia Tienen. Leuke tijd. Dat was elke dinsdagavond een uur of twee. Een combinatie van koersjes en oefeningen. Er is trouwens wel wat talent gepasseerd op dat vliegveld. Ook Lennert Van Eetvelt leerde er koersen, net als Tuur Dens en ook Jasper Stuyven.”

Naast de koers is de Vlaams-Brabander ook nog student. “Ik volg aan de KU Leuven studies tot bio-ingenieur. Ik spreid mijn vakken wat uit, maar voorlopig loopt het vrij goed. Leuven is bovendien een leuke stad, geen klachten op dat vlak”, klinkt het bij Van Tricht die morgen start in Le Samyn. “Daar krijg ik wellicht een vrijere rol en hoop ik me dieper in de finale te kunenn tonen in plaats van als laatste over de meet te bollen.”

