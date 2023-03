DE LAATSTE BELG. Rocky Balboa-adept Fabio Van den Bossche over Strade Bianche: “Pech speelde niet in Van der Poel z’n voordeel”

129ste op het Piazza del Campo in Siena, op bijna 20 minuten van winnaar Tom Pidcock. Net(jes) binnen de tijdslimiet in zijn eerste Strade Bianche. Fabio Van den Bossche (22) over zijn debuut op het Italiaanse grind, zijn favoriete quote van Rocky Balboa en de combinatie weg-piste: “Die laatste klim naar het centrum van Siena. Pff, dat viel dik tegen.”

Laat elke renner een verslag uitbrengen van zijn koers en je krijgt telkens een ander verhaal. De getuigenissen van de mannen in de spits van de koers kennen we allemaal, maar ook in de achtergrond valt heel wat te beleven. Is het geen pech of miserie, dan wel een leuke anekdote. Doorheen het voorjaar laten we telkens de laatste Belg in de uitslag aan het woord. Fabio Van den Bossche vertelt over zijn Strade Bianche.

Hij kwam binnen op de weg met een best wel indrukwekkende Ronde van Vlaanderen. In het najaar van 2020 toonde Fabio Van den Bossche zich door als amper 20-jarige bijna 200 kilometer mee te gaan in de vroege vlucht. Zijn eerste Strade Bianche verliep een stuk anoniemer. Van den Bossche koerste in dienst van de ploeg, want met Mathieu van der Poel had Alpecin-Deceuninck een favoriet in de rangen.

“Het was mijn taak om de betere renners in de ploeg vooraan te houden”, vertelt hij. “Halfweg moest ik een eerste keer lossen, maar ik kon nog eens terugkomen. Op de zwaarste grindstrook, de Monte Santa Marie, was het vat dan helemaal af. Met nog 45 kilometer te gaan belandde ik samen met ploegmaat Oscar Riesebeek in een groepje in de achtergrond. Van daaruit was het gewoon nog kwestie om binnen te komen.”

Pech Van der Poel

“Of ik daarbij heb kunnen genieten van het Toscaanse landschap? (lacht) Laat ik het zo zeggen: het is leuker bij de gelosten binnen te lopen in Italië dan in de UAE Tour, want daar zie je enkel bruin zand als je opzij kijkt”, aldus Van den Bossche, die als 129ste ook effectief de laatste in de uitslag werd. Acht anderen kwamen nog na hem over de meet, maar waren buiten tijd.

“Daar was ik me niet bewust van. We hielden niet echt rekening met de tijdslimiet. Hoe dan ook: blij dat ik kon uitrijden. De Strade is een supermooie koers. Ik vond het al mooi dat ik de kans kreeg van de ploeg om te starten, want mijn voorbereiding was niet ideaal. Ik viel zwaar in de Ster van Bessèges en in de UAE Tour en heb daar nog altijd schaafwonden van. Ik hoop dat ik nog eens mag terugkomen met een goeie aanloop.”

In Toscane zelf bleef Van den Bossche van miserie gespaard. “Gelukkig”, zegt hij. “Al schrok ik bij momenten wel hoe gevaarlijk het was. De kiezeltjes lagen veel losser dan bij de verkenning.” Mathieu van der Poel had het vrij vroeg in de wedstrijd snel zitten. “Pech, die in de finale niet in zijn voordeel heeft gespeeld”, referreert Van den Bossche naar de 15de plaats van zijn kopman.

Rocky Balboa

Zelf werd de Gentenaar in de ultieme finale ook nog eens met zijn neus op de feiten gedrukt. “Haha, ik had bij de verkenning gezegd dat die laatste klim naar het Piazza del Campo veel minder steil was dan ik verwacht had. Mijn ploegmaats waarschuwden mij dat het in de wedstrijd een stuk lastiger zou zijn. En dat was het ook. Die Via Santa Caterina, dat viel toch dik tegen na zo’n zware koers.”

Mogelijk denkt Van den Bossche op zo’n momenten eens aan Rocky Balboa. Een quote uit de film met Sylvester Stallone siert de foto’s bovenaan zijn Instagram-pagina. “Noem mij geen die hard-fan, maar ik herken me in dat personage. Ik ben misschien niet de meest getalenteerde renner, maar met hard werken kom ik er wel. Onder dat motto probeer ik voor mezelf een mooie wielercarrière uit te bouwen.”

Piste versus weg

Van den Bossche is daarmee nog vrij bescheiden. Op de piste hoort hij bij de wereldtop, vorig jaar pakte hij brons op het WK in de puntenkoers. “De piste ligt me nauw aan het hart. Het is niet altijd makkelijk om dat te combineren met de weg. De belasting op de spieren is helemaal anders, maar op de weg rijd ik in dienst en op de piste kan ik voor eigen succes gaan. Ik kan me daarin echt uitleven.”

Van den Bossche mikt op de Spelen van volgend jaar in Parijs. Tot die tijd blijft hij weg en piste afwisselen. Volgende week start hij bijvoorbeeld in de World Cup in Caïro. Een week later volgen dan in principe Brugge-De Pannen en Dwars door Vlaanderen. Een derde Ronde van Vlaanderen rijdt hij in principe niet. “Maar de Strade Bianche heb ik nu toch maar mooi gehad”, aldus Van den Bossche.

Of zoals Rocky Balboa het zou zeggen: it ain’t about how hard you hit. It’s about how hard you can get hit and keep moving forward.

