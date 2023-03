DE LAATSTE BELG. Robbe Ghys over kletsnatte Gent-Wevelgem: “Bij volgwagen andere ploeg gevraagd of ze m’n energiereep konden openen”

96ste op iets meer dan elf minuten van winnaar Christophe Laporte. De Laatste Belg van deze week is drievoudig Zesdaagse van Gent-winnaar Robbe Ghys. De 26-jarige renner van Alpecin-Deceuninck combineert de weg met de piste. “Tien dagen geleden zat ik nog in Caïro in 25 graden, dan zorgt Gent-Wevelgem in zo’n omstandigheden natuurlijk voor een kleine schok.”

Laat elke renner een verslag uitbrengen van zijn koers en je krijgt telkens een ander verhaal. De getuigenissen van de mannen in de spits van de koers kennen we allemaal, maar ook in de achtergrond valt heel wat te beleven. Is het geen pech of miserie, dan wel een leuke anekdote. Doorheen het voorjaar laten we telkens de laatste Belg in de uitslag aan het woord. Robbe Ghys vertelt over zijn Gent-Wevelgem.

Dat het een ‘strijd’ was tussen twee winnaars van de Zesdaagse van Gent. Vraag is wie nu effectief als laatste Belg over de meet kwam op de Vanackerestraat afgelopen zondag in Wevelgem. Was het Jasper De Buyst of Robbe Ghys? “Ik heb er de beelden nog eens bijgenomen en ik ben echt niet zeker dat ik het ben”, aldus die tweede. (lacht) “Ach, als ik als laatste op Pro Cycling Stats sta, dan zal het wel zo zijn.”

Ghys vertelt dat hij z’n best had gedaan om niet als állerlaatste over de meet te komen, die ‘eer’ was zondag weggelegd voor Daan Hoole van Trek-Segafredo. Ghys is op dat vlak ervaringsdeskundige in Gent-Wevelgem. “Allerlaatste worden, dat overkwam me twee jaar geleden”, zegt hij. “Ik zei toen bij mezelf ‘dit is een klotekoers waar ik nooit meer naar terugkom’.”

Tussenin een volledig ander verhaal, want Ghys werd vorig jaar in het shirt van Sport Vlaanderen-Baloise 15de. “Samen met mijn ritzege in de Baloise Belgium Tour in 2021 zette die wedstrijd me op de kaart als wegrenner. Gent-Wevelgem is dus een beetje haat-liefde voor mij. Maar ondanks mijn status van ‘Laatste Belg’ ben ik best tevreden over de editie van afgelopen weekend”

De weersomstandigheden maakten het zwaar, maar Ghys bleef gespaard van miserie. “Ik was er mentaal klaar voor en op een lekke band na, kende ik weinig pech. Ik had mijn taak in dienst van de ploeg en heb me daarop geconcentreerd. Na de tweede beklimming van de Kemmelberg zat mijn koers erop, al was dat op Laporte en Van Aert na voor iedereen eigenlijk het geval.”

Ghys liet zich na de tweede Kemmelberg mee naar binnen drijven in het laatste groepje. “Onderkoeld ben ik nooit geweest, al ben ik op de weg naar Wevelgem wel aan de volgwagen van Intermarché-Circus-Wanty gaan vragen of ze mijn energiereep konden open maken omdat ik niet zo veel gevoel meer had in m’n vingers. Dimitri Claeys heeft dat gelukkig voor mij willen doen.”

Volledig scherm © Photo News

Tien dagen geleden zat Ghys nog op de Nations Cup in Caïro. “Het was daar zon en 25 graden, Gent-Wevelgem rijden in de omstandigheden van afgelopen weekend zorgde dan ook voor een kleine schok. Maar ik ben tevreden hoe het op beide fronten is gelopen. Op de piste verzamelde ik wat punten om me te kwalificeren voor de Spelen in Parijs, op de weg was de ploeg zo tevreden dat ik ook in Dwars door Vlaanderen mag starten.”

De combinatie weg-piste is nochtans niet zo evident, vertelde eerder ook al Fabio Van den Bossche in deze rubriek. Ghys: “Neem nu die afgelopen meeting in Caïro. Ik mocht en kon er de weg niet op om te trainen voor de komende koersen. Tussen de pistenummers door heb ik dan maar 17 uur op m’n hotelkamer getraind op de rollen. Mentaal is dat niet zo gemakkelijk om mee om te gaan.”

Minstens tot de Spelen van Parijs blijft Ghys de piste met de weg combineren. Als we hem het dilemma ‘Gent-Wevelgem winnen’ of ‘een olympische medaille in de ploegkoers in Parijs’ voorschotelen is de keuze snel gemaakt. “Realistisch gezien is op de piste voor mij ook meer succes haalbaar dan op de weg. Die medaille is zelfs een concreet carrièredoel. (lacht) Niet meer als laatste binnenkomen in Gent-Wevelgem is dat voortaan ook.”

Volledig scherm Robbe Ghys. © BELGAPLUS