DE LAATSTE BELG. Kamiel Bonneu over de sfeer op La Redoute: “De politie moest de weg vrijmaken voor ons. Het leek net een bergetappe in de Tour”

Binnengesijpeld als 111de overlever in Luik , op bijna negentien minuten van de Belg met het witte broekje. Kamiel Bonneu (23) als laatste Belg over zijn koers die letterlijk in het water viel. “Nochtans ben ik op mijn best in zo'n hondenweer, maar ik reed in Luik de slechtste koers uit mijn carrière. Het was eerder overleven dan presteren.”

Laat elke renner een verslag uitbrengen van zijn koers en je krijgt telkens een ander verhaal. De getuigenissen van de mannen in de spits van de koers kennen we allemaal, maar ook in de achtergrond valt heel wat te beleven. Is het geen pech of miserie, dan wel een leuke anekdote. Doorheen het voorjaar laten we telkens de laatste Belg in de uitslag aan het woord. Kamiel Bonneu over het zwoegwerk tussen Luik en Bastenaken.

Twee jaar na zijn zevende plaats bij de beloften verscheen Kamiel Bonneu voor de eerste keer als prof aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De man van Team Flanders-Baloise gaf vorig jaar als neoprof zijn visitekaartje af met een overwinning in de Tour of Britain en een klimzege in de Ronde van Tsjechië. “Na vorig seizoen wilde ik me optimaal voorbereiden om mij te bewijzen in de klimklassiekers”, vertelt de puncher.

Een coronabesmetting op ploegstage besliste daar anders over. “Ik heb van 1 februari tot 1 maart niet op de fiets gezeten. Ik probeerde mijn voorbereiding nog te redden met een hoogtestage van twee weken op de Teide, waar ik trouwens Remco zag trainen”, getuigt hij. De stage wierp zijn vruchten af en de Limburger klopte af op een zevende plaats in de Volta Limburg Classic. Ook in de Amstel (43ste) toonde hij zich. Bonneu tankte vertrouwen en kreeg een vrije rol richting Luik.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat zijn koers moest worden, eindigde in mineur. De 23-jarige Kamiel Bonneu beleefde geen al te beste dag in en rond Luik. “Elf man reed al vroeg weg, dan weet je dat het niet plezant gaat worden. Soudal-Quick.Step beukte erop los, waardoor 70% van het peloton à bloc zat aan de voet van de Mont-le-Soie”, aldus Bonneux. Op de top van de Wanne was het kalf verdronken en probeerde hij de schade te beperken samen met Landa en Mas, die niet veel later er de brui aan gaven.

“Ik voelde mij echt niet goed. Op de top van de Col du Rosier reed ik moederziel alleen en dacht ik aan opgeven. Op dat moment was ik niet meer bezig met presteren, eerder overleven. Mijn ploegleiders zagen aan mijn gelaat dat het niet meer ging en schreeuwden me nog moed in.”

De puncher uit Hamont-Achel volhardde en druppelde binnen op plaats 111 (van de 113), op bijna 19 minuten van Evenepoel. Bonneu: “Dit was, denk ik, mijn slechtste race uit mijn carrière. Nochtans ben ik op mijn best in zo'n hondenweer. Ik denk dat ik geen twee woorden heb gezegd in het slot van de race.”

Volledig scherm Kamiel Bonneu zegeviert in de Tour of Britain. © Photo News

De kraters van Wallonië

Ook zag de renner van Team Flanders-Baloise Mikkel Honoré (EF) met twee klapbanden tegen de vlakte gaan, waarop Pogačar erover tuimelde. “We spreken hier niet van kleine putjes hé, maar van diepe putten of kraters. Dat is echt schandalig. Als het er nerveus aan toe gaat in het peloton, dan kan je bijna niets doen en hopen dat je niet valt. Het parcours richting Bastenaken blijft al jaren nauwelijks onveranderd, maar aan die putten wordt er niets gedaan. Ik heb zelf een paar keer geluk gehad.”

Quote La Redoute oprijden achteraan in de koers is plezanter dan vooraan Kamiel Bonneu

Uitzinnige sfeer op La Redoute

Bonneu zag misschien af, maar zijn passage op de La Redoute zal hij niet snel vergeten. “Ik denk dat we een tiental minuten na de machtsvertoning van Remco aan de Redoute begonnen. Alle supporters kropen al over de dranghekken de straat op om terug naar beneden te stappen. Maar wij moesten nog passeren. De politie moest de weg vrijmaken. Het leek wel een muur van fans die openging, net zoals een bergetappe in de Tour”, getuigde de kopman van Team Flanders-Baloise.

Samen met een aantal renners stuwden de duizenden aanwezigen de grupetto naar boven. Bonneu: “De sfeer was echt uitzinnig. Iedereen moedigde ons aan vanop zo een korte afstand. La Redoute oprijden achteraan in de koers is plezanter dan vooraan, een heel fijne ervaring.”

Met opgeheven hoofd richt hij nu zijn pijlen op Eschborn-Frankfurt en de Ronde van Hongarije.