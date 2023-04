DE LAATSTE BELG. Het Roubaix-verhaal van Dorian De Maeght, die 160 km moederziel alleen over de kasseien reed: “Ik moest de piste halen, koste wat het kost”

137ste - buiten tijd. Op statistiekenwebsite Pro Cycling Stats komt er dan wat oneerbiedig OTL achter je naam, Out of Time Limit. En dan te weten dat Dorian De Maeght (25) vorig jaar nog maanden doorkoerste met twee gebroken rugwervels en dat hij afgelopen zondag in Parijs-Roubaix zijn beste waardes duwde in een poging mee te gaan in de vroege vlucht. “Ik kreeg al een berichtje van Victor Campenaerts: ‘Dylan van Baarle was het jaar voordat hij won ook buiten tijd’. No pressure.”

Laat elke renner een verslag uitbrengen van zijn koers en je krijgt telkens een ander verhaal. De getuigenissen van de mannen in de spits van de koers kennen we allemaal, maar ook in de achtergrond valt heel wat te beleven. Is het geen pech of miserie, dan wel een leuke anekdote. Doorheen het voorjaar laten we telkens de laatste Belg in de uitslag aan het woord. Dorian De Maeght over zijn allereerste Parijs-Roubaix.

De poorten waren gelukkig nog open. En anders had Dorian De Maeght ze eigenhandig weer ontgrendeld. 36 minuten en 46 seconden na winnaar Mathieu van der Poel reed de renner van Bingoal-WB als laatste Belg aan op de Vélodrome André-Pétrieux. “Parijs-Roubaix, dat is mijn droomkoers, al van toen ik kind was. Ik had zo hard naar die wedstrijd uitgekeken. Ik moest koste wat kost de piste halen.”

En of het wat heeft gekost. De Maeght reed 160 kilometer helemaal alleen over de kasseien. Aandachtige kijkers zagen de Brabander in het eerste uur nog helemaal vooraan. Op 212 kilometer van de aankomst probeerde hij nog weg te springen om de vroege vlucht kleur te geven. “Klopt, ik ging mee met Silvan Dillier en zat à bloc in zijn wiel. Ik verbaasde me daarover, maar achteraf zag ik dat ik mijn beste waardes van het seizoen had getrapt.”

Om maar te zeggen hoe hard het zondag ging in de Hel van het Noorden. “Ik reed op dat moment al rond met een los achterwiel", doet De Maeght zijn verhaal verder. “Ik moest dus aan de kant om te wisselen en aan die rotvaart was het na mijn wissel bijna onmogelijk om terug te keren. Op de eerste kasseistrook lag het peloton al in stukken uiteen. Ik kwam bij het laatste groepje, maar vanaf de tweede kasseistrook viel ik alleen.”

Dan nog op de teller: 160 kilometer waarvan 50 over kasseien. Slik. “Ik ben gewoon blijven rijden. In het Bos van Wallers kwam ik mijn ploegmaat Karl Patrick Lauk tegen. Ik zei dat hij zich in m'n wiel moest zetten, dat ik zou blijven doorzetten tot aan de piste. Maar na een kilometer over de kasseien was hij plots weg. Patrick is nog vier minuten na mij over de meet gereden.”

Ondertussen typische Roubaix-taferelen voor de ogen van onze ‘Laatste Belg’. “Ik heb vooral in het begin wat slachtoffers van valpartijen gezien. Ook een paar gebroken wielen tegengekomen. Gelukkig kende ik zelf geen pech meer, anders kon ik mijn piste-droom vergeten. Er was geen volgwagen meer in de buurt, de beroemde bezemwagen zag ik uiteindelijk maar op 1 kilometer van de piste achter me rijden.”

Volledig scherm © BELGA

Onderweg kon De Maeght rekenen op de massale steun van de vele toeschouwers. “Ik zal nooit vergeten hoe de mensen mij als een van de laatsten in de wedstrijd, ruim een halfuur na de eersten, nog luidop aan het toeschreeuwen waren. Ik denk niet dat ze me nog iets gezegd hebben vanuit de ploegwagen, maar ik had het wellicht ook niet meer gehoord. Vooral op Carrefour de l’Arbre reed ik door een geluidsmuur.”

“Die massa: ongelofelijk, spectaculair en hectisch tegelijk”, aldus De Maeght. “Mannen als Van der Poel en Van Aert zoeken het kantje op om zo snel mogelijk te gaan. Zij moeten bijna bidden dat de mensen op tijd een stapje achteruit doen. Ik had niets meer te winnen of te verliezen en kon mooi op de rug van de weg rijden. (lacht) Geen Lampaert-toestanden dus, gelukkig maar.”

Quote Mijn vriendin vroeg of ik mijn portie Roubaix ondertus­sen heb gehad. (lacht) Ik heb haar gezegd dat ik volgend jaar sowieso weer aan de start sta. Dorian De Maeght

De vele kreten deden het lijden vergeten, want dat bleef het onvermijdelijk wel voor De Maeght. Vorig jaar brak hij nog twee rugwervels bij een val in de Ronde van Oman. Onze landgenoot bleef koersen, de blessure kwam pas maanden later helemaal aan het licht. “Ik heb deze winter hard gewerkt om weer pijnvrij te kunnen fietsen. Ik vreesde zelfs even voor mijn carrière.”

“Dit voorjaar gold de Ronde van Antalya als ultieme voorbereidingskoers, maar die wedstrijd werd afgelast na de aardbevingen in Turkije. Ik viel dus een beetje 'koud’ in het seizoen, maar reed wel veel klassiekers. In Nokere mocht ik mijn eigen kans gaan, maar viel ik. Mijn rug was weer geraakt en dus besliste ik samen met de ploeg om de Ronde van Vlaanderen te laten vallen en alles op Parijs-Roubaix te zetten.”

“Ik heb mijn rug zondag gevoeld, zoveel is zeker, maar op de piste vergeet je dat even. Dat ik buiten tijd was, zorgde even voor een domper. Al kreeg ik wel snel een berichtje van Victor Campenaerts. Hij stuurde dat Dylan van Baarle in 2021 ook buiten tijd was, één jaar later won hij. Ook mijn vriendin vroeg of ik mijn portie Roubaix ondertussen heb gehad. (lacht) Ik heb haar gezegd dat ik volgend jaar sowieso weer aan de start sta.”

