DE LAATSTE BELG. “Een minuut lang 10 watt per kilo, daarna moest ik eraf”: Arjen Livyns schetst hoe hard het ging in het wiel van Tadej Pogacar op de Cauberg

71ste op dik tien minuten van Tadej Pogacar. Arjen Livyns (28) deed als ‘Laatste Belg’ in de Amstel Gold Race zelfs één plek beter dan titelverdediger Michal Kwiatkowski. Onderweg moest hij het beukwerk van de nieuwe winnaar ondergaan. “Ik moest in de prefinale meespringen met gevaarlijke ontsnappingen. Toen ik rond me keek en ‘hem’ zag zitten, wist ik hoelaat het was.”

Laat elke renner een verslag uitbrengen van zijn koers en je krijgt telkens een ander verhaal. De getuigenissen van de mannen in de spits van de koers kennen we allemaal, maar ook in de achtergrond valt heel wat te beleven. Is het geen pech of miserie, dan wel een leuke anekdote. Doorheen het voorjaar laten we telkens de laatste Belg in de uitslag aan het woord. Arjen Livyns vertelt over zijn belevenissen in de Amstel Gold Race.

Als Arjen Livyns één dag met een bekende kop zou mogen ruilen dan zou het met Max Verstappen zijn, zo lezen we op de website van Lotto Dstny. De West-Vlaming zou graag eens met een F1-bolide rijden, al ondervond hij in de Amstel Gold Race dat het ook in de koers razendsnel gaat. “UAE legde in het eerste uur écht een hoog tempo op in dienst van Pogacar. Iedereen wist dat het een lange, beenharde dag zou worden.”

Livyns hoorde zijn collega’s puffen in het peloton. “Velen vroegen zich af: ‘’t Zal toch niet de hele dag dag zo zijn?’ De regen en de kou maakten het er natuurlijk niet makkelijker op. De Amstel is bovendien een koers waar het constant op en af gaat, waar het urenlang draaien en keren is. Toen de vroege vlucht voor halfweg werd ingerekend, zag ik dat er al heel wat renners aan het lossen waren en dat er gaten in het peloton vielen.”

Zelf focuste Livyns zich op dat moment op de taak die hem vanuit de ploeg was meegegeven. “Het was mijn job om in de pre-finale vooraan te zitten. Ik moest meespringen als er op dat moment een groepje zou wegrijden.” Dat gebeurde ook. Livyns: “Op de Vrakelberg ging ik mee toen Tosh Van der Sande vertrok. Ik keek rond me en zag plots ook Pogacar zitten. Dan gaan de alarmbellen wel even af.”

Livyns had met Kron een kopman bij in de zestien-man-tellende aanvalsgroep. “Ik reed daarom meteen mee om het tempo in de groep te onderhouden. (lacht) Ik had me warm gekleed, maar op een dik kwartier tijd heb ik al mijn jasjes uitgetrokken. Letterlijk en figuurlijk. Op 80 kilometer van de streep legde Pogacar er bij de eerste beurt over de Cauberg nog een laagje op en moest ik lossen”, aldus Livyns.

“Om een idee te geven: ik reed de eerste minuut van de Cauberg aan een gemiddeld vermogen van 10 watt per kilogram lichaamsgewicht. Dat is eigenlijk sprinten vanaf de voet. En dat alleen om mee te kunnen met Pogacars tempo. We hadden het er na de koers nog over in de bus: doordat hij de finales zo lang maakt, wordt het voor renners van de tweede lijn bijna onmogelijk om nog een prijsje te rijden.”

“Vroeger had je bij toeval nog eens een onbekendere renner in de top tien, nu zijn het echt alleen maar de grote namen die met de ereplaatsen gaan lopen. Voor renners als mezelf is het volgen en ondergaan”, zegt Livyns. “Dat is een beetje frustrerend, maar aan de andere kant winnen de beste coureurs wel de koers en dat is dan weer mooi voor de sport.”

Terug naar de Amstel, want eenmaal gelost door Pogacar veranderde Livyns het geweer pijlsnel van schouder. “Ik had al afgezien en toegegeven: het was ook niet mijn beste dag. Maar in het peloton had onze ploeg met Maxim Van Gils en Pascal Eenkhoorn nog twee sterke mannen zitten. Ik wist dat ik nog iets voor hen kon betekenen door hen vooraan het peloton te houden.”

Bleek ook uit de koersontwikkelingen, want een massale valpartij ranselde het pak uit elkaar net voor die bewuste Loorberg. “Daar zijn we dus aan ontsnapt”, vertelt Livyns. “Toen Trek-Segafredo daarna het tempo verhoogde, was mijn koers voorbij. We passeerden daarna nog twee keer aan de meet, maar opgeven wou ik niet doen. Zo zit ik niet in elkaar.”

Kudo’s voor onze landgenoot op dat vlak, want van de 175 gestarte renners druppelden er maar 77 binnen na 253 kilometer koers in Berg en Terblijt. Livyns werd 71ste in het gezelschap van onder meer Michal Kwiatkowski. “Maar nog belangrijker”, zegt Livyns, “Kron werd 4de, Van Gils 7de en Eenkhoorn 18de. Met Lotto Dstny hadden we drie man in de top 20. (lacht) Ik denk dat er een paar WorldTour-teams jaloers mogen zijn op die prestatie.”

