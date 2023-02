De kleuren van het peloton 2023: de shirts van de tien belangrijkste voorjaarsploegen uitgelicht

Het Vlaamse wielervoorjaar staat voor de deur. Na een dikke maand koers in het buitenland kan ook de Belgische wielerliefhebber komend weekend eindelijk van dichtbij zien hoe sommige teams in een nieuw jasje steken. Letterlijk en soms ook figuurlijk. De truitjes van de tien meest prominente voorjaarsploegen uitgelicht.

• Soudal-Quick.Step (Castelli - 129,95 euro)

Er is een overeenkomst tot eind 2024 en dus rijdt de ploeg van Patrick Lefevere ook dit jaar in kledij van Castelli rond. Het Italiaanse merk bouwt verder op het ontwerp van vorig jaar. De typisch blauwe kleuren voor de Quick.Step-ploeg zijn verwerkt in een subtiel blokkenpatroon en tonen iets donkerder dan in 2022. Het logo van hoofdsponsor Soudal is op de borst verwerkt in een witte band.

Volledig scherm Yves Lampaert. © Soudal-Quick.Step

• Trek-Segafredo (Santini - 124,99 euro)

Business in front, party in back. Trek-Segafredo werkt al jaren samen met kledijsponsor Santini, maar het ontwerp is een werk van lange adem door een groep designers. Van 40 voorontwerpen in april gaat het uiteindelijk naar het definitieve shirt in december. “Vooraan hielden we het zakelijk met een net ontwerp dat lijkt op voorgaande jaren, op de rug is het shirt wilder met een rood-zwart motief”, klinkt het. “Het moet renners in staat stellen makkelijker hun ploegmaats terug te vinden als ze opkijken in het peloton.”

Volledig scherm Thibau Nys. © Trek-Segafredo

Volledig scherm De Trek-shirts springen er aan de rugzijde uit met een opvallend motief. © Trek-Segafredo

• Lotto Dstny (Vermarc - 123,15 euro)

Rood, oranje en veel turquoise-blauw. Het klassieke rood-zwarte shirt van Lotto is sinds de komst van sponsor Dstny een stukje avontuurlijker. Kledijsponsor Vermarc - samentrekking van de naam Marc Verbeeck, zoon van ex-renner Frans Verbeeck - is sinds 2004 (!) op post en blijft dat voor nog minstens drie jaar.

Volledig scherm Victor Campenaerts. © Lotto-Dstny

• Ineos-Grenadiers (Bioracer - 105 euro)

Het donkerblauw is er nog, maar de rode tinten zijn dit jaar veel prominenter bij Ineos-Grenadiers. Het Belgische Bioracer is sinds vorig jaar de kledijsponsor van de ploeg van Tom Pidcock. Het meest opvallende aan het shirt voor 2023 is de graduele rood-oranje tint op de arm in de vorm van de Lambda, de Griekse letter die de ‘a’ vervangt in het logo van Grenadier.

Volledig scherm Tom Pidcock zag het truitje bij Ineos-Grenadiers een pak roder worden. © Ineos-Grenadiers

• AG2R-Citroën (Rosti - 89 euro)

Voor Greg Van Avermaet en Oliver Naesen verandert er niets. De witte shirts van AG2R-Citroën zijn identiek aan die van vorig jaar. Ook de soms gehekelde bruine broek is al jaren een blijver bij het Franse team. De minder bekende kledijsponsor Rosti is sinds 2018 aan boord.

Volledig scherm Greg Van Avermaet. © Photo News

• Jumbo-Visma (AGU - 150 euro)

Jumbo-Visma blijft samen met kledijsponsor AGU - afkorting voor Alkmaarse Groothandels Unie - het geel-zwarte ontwerp van vorige jaren trouw. Al is er één subtiel verschil. De zwarte band op de borst is omgeven door twee strepen die overgaan van blauw naar groen naar wit naar geel en naar zwart. Het is een verwijzing naar de kleuren die het team de voorbije tien jaar allemaal droeg.

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

• Alpecin-Deceuninck (Kalas - 99 euro)

Van donkerblauw naar hemelsblauw. Alpecin-Deceuninck veranderde vorig jaar middenin het seizoen van truitje toen sponsor Deceuninck vanaf 1 juli bij het team kwam. Sindsdien is er omzeggens niets aan het ontwerp veranderd bij de ploeg van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen.

Volledig scherm © Photo News

• UAE Emirates (Pissei - 129 euro)

Ook UAE Emirates blijft in 2023 herkenbaar in de kleuren van vorig jaar. Zwarte broek en een wit shirt met zwarte mouwen. Met het Italiaanse Pissei is er een nieuwe kledijsponsor, vorig jaar reden Pogacar en co in koerstenues van het Spaanse Gobik.

Volledig scherm © ANP / EPA

• Israel-Premier Tech (Ekoï - 112,32 euro)

Bij Israel-Premier Tech zagen ze vorig jaar te veel wit en blauw en dus gooien ze het in 2023 over een andere boeg. Dylan Teuns en Sep Vanmarcke rijden dit voorjaar in een abstract truitje van Ekoï met blauwe, roze, paarse en oranje patronen. De ster van Israel Cycling Academy is ook nog altijd aanwezig, het shirt is trouwens ontworpen door de Belg Stijn Dossche van Stycle Design.

Volledig scherm Dylan Teuns © Israel-Premier Tech

• Intermarché-Circus-Wanty (Nalini - 89 euro)

Ook Intermarché-Circus-Wanty doet het dit jaar wat abstracter. De fluogele en donkerblauwe kleuren blijven duidelijk herkenbaar, maar net als Israel-Premier Tech leefde Stycle Design zich uit op het ontwerp. Het Italiaanse Nalini is de kledijsponsor met dienst.

Volledig scherm Biniam Girmay in het nieuwe shirt van Intermarché-Circus-Wanty. © Photo News