“De kans is groot dat iemand anders dan Van Aert of Van der Poel de Ronde van Vlaanderen zal winnen”

In 2012 won Tom Boonen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. In 2016 deed Peter Sagan hetzelfde. Nu zijn we opnieuw vier jaar verder. Kan Mads Pedersen, vorige zondag winnaar van Gent-Wevelgem, de dubbel pakken? “Absoluut”, stelt Boonen in onze gloednieuwe podcast ‘In het Wiel’. “De kans is groot dat iemand anders dan Wout van Aert of Mathieu van der Poel zal zegevieren in de Ronde. Net omdat ze zo aan elkaar gewaagd zijn. Waar gaan de twee topfavorieten elkaar lossen? Het probleem is dat je met enkele jongens zit, die niet veel slechter dan Wout en Mathieu zijn. Zoals een Mads Pedersen, die al bewezen heeft dat hij zijn plan kan trekken in de Ronde. Zo’n lange koers is voor hem geen probleem.”