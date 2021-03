De indrukwekkende machtssprint van Van Aert, en vrouwlief Sarah en zoontje Georges delen in de vreugde

Een blik op de cijfers van Van Aerts sprint bewijst dat dat geen schande is. De waarden die onze landgenoot trapte in het slot van de openingsrit, zijn straf. Uit cijfers die Velon deelde, blijkt dat Van Aert een gemiddelde van 1.215 watt trapte over een tijdspanne van 13 seconden in de sprint, goed voor een gemiddelde snelheid van 71,5 kilometer per uur. Zijn piekwaarde was (gedurende één seconde) 1.445 watt, zijn pieksnelheid 72,6 kilometer per uur.