De grootste ontgoocheling is voor Tim Wellens: “Dit had minder pijnlijk gekund”

Vermoedelijk was jij de laatste afvaller: hoe hard komt dat aan?

Tim Wellens: “Ik ben uiteraard ontgoocheld. Ik had verwacht dat ik erbij zou zijn en dat is niet zo. Blijkbaar was het niet genoeg. Ik weet niet wat ik daar verder nog over moet zeggen.”

Ben je boos?

“Neen. Dit was niet mijn beste seizoen, dus ik moet niet te veel noten op mijn zang hebben. Maar ik begrijp het niet helemaal. De bondscoach had me gezegd dat hij een beslissing zou nemen op basis van de Benelux Tour en ik vind dat ik goed gereden heb (hij werd 4de, red.). Ik weet niet wat ik nog meer had kunnen doen.”

Welke uitleg heb je gekregen?

“Niet veel. Ik vond de communicatie niet super-super. Het is allemaal wat vreemd verlopen. Ik heb de bondscoach vooraf maar één keer gehoord.”

Dat is te weinig?

“Rik Verbrugghe was ook niet de beste communicator, maar zoals Kevin De Weert het deed, dat vond ik wel aangenaam. Kevin stond heel dicht bij de renners en hield nauw contact. Ik was altijd heel tevreden van Sven toen hij assistent was. Misschien heeft hij het nu gewoon veel drukker.”

Quote Er komen nog WK’s, maar er komt nooit meer een WK in eigen land voor mij. Dit was iets unieks, ook al was het om in dienst te rijden. Dit was ‘once in a lifetime’ Tim Wellens

Je klinkt rustig en beleefd, maar ook streng.

“Wat ik jammer vind, is dat ik zondagavond na de Benelux Tour een standaardberichtje heb gekregen met de melding dat ik de volgende ochtend meer nieuws zou krijgen. Dat was vlak voor de selectie bekendgemaakt werd. Dat had minder pijnlijk gekund. Ik denk dat Sven het al wist, ik had het een teken van respect gevonden als hij me wat vroeger had ingelicht.”

We begrijpen je ontgoocheling, maar anderzijds weten we niet wie we naast de selectie zouden moeten zetten. De acht renners die mee mogen verdienen het ook.

“Daar ben ik het mee eens. Mij ga je niet horen zeggen dat die of die er onterecht bij is of zijn plaats niet verdient. Dat is mijn punt niet. Ik vind alleen dat ik goed gereden heb op het moment dat het belangrijk was en ik weet niet waarom ik er niet bij ben. Mijn coach, Paul Van Den Bosch, zegt me dat er nog kansen komen. Dat is waar, er komen nog WK’s, maar er komt nooit meer een WK in eigen land voor mij. Dit was iets unieks, ook al was het om in dienst te rijden. Dit was once in a lifetime. Ik ben heel, heel, heel ontgoocheld, maar ik wens de ploeg ook alle succes.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News