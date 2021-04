De Gorilla stopt ermee: carrièreoverzicht van André Greipel, man met de meeste zeges in het peloton

WielrennenAndré Greipel stopt eind volgend seizoen met koersen. Dat vertelde hij in een documentaire over zichzelf, ‘Der Tanz des Gorilla’. De 38-jarige Duitse sprinter heeft tot nu toe maar liefst 156 zeges geboekt in zijn carrière. In het actieve peloton doet niemand beter. Daarmee houdt hij onder andere Mark Cavendish, Alejandro Valverde en Peter Sagan achter zich. Hoe goed was De Gorilla en kan hij zijn loopbaan nog in stijl afsluiten?

Greipel is momenteel aan het werk in de Ronde van Turkije, waar hij ex-ploegmaat Mark Cavendish al twee keer naar de zege zag sprinten. Greipel zelf staat al sinds begin 2019 droog, toen hij een etappe won in de Ronde van Gabon. Op zijn erelijst prijken elf ritzeges in de Tour, zeven in de Giro en vier in de Vuelta, maar dat zijn niet de enige zeges die op zijn erelijst pronken.

Eerste jaren als prof

Greipel kwam met veel verwachtingen over naar de profs en loste die ook meteen in. 2008 was het eerste boerenjaar van de Duitser. Hij behaalde vijftien overwinningen, waaronder een eerste zege in een grote ronde. Greipel mocht het zegegebaar maken voor Team HTC-Columbia in de Giro. Toen hij voor Team HTC-Columbia reed, waren er soms wat strubbelingen. De Duitser had ene Mark Cavendish bij hem in de ploeg en de twee waren niet de beste vrienden. Greipel koos in 2011 voor een avontuur bij het toenmalige Omega Pharma-Lotto.

Volledig scherm Andre Greipel (Team HTC Columbia). © Photo News

Niet enkel sprinten

Zijn eerste van elf zeges in de Tour de France behaalde Greipel in 2011. Hij verwees zijn rivaal Mark Cavendish naar de dichtste ereplaats. Op het WK in Kopenhagen finishte hij als derde, na Mark Cavendish en Matthew Goss. Het jaar nadien won hij voor Lotto-Belisol maar liefst drie etappes in de Tour de France. Greipel, ook wel De Gorilla genoemd door zijn immens krachtexplosie werd in 2013 voor het eerst Duits kampioen, in totaal flikte hij dat kunstje drie keer. In de voorjaarsklassiekers was hij er enkele keren dichtbij. Zo werd hij eens vierde in Gent-Wevelgem, zevende in Parijs-Roubaix en vijftiende in de Ronde van Vlaanderen. Greipel was duidelijk meer dan een sprinter alleen

Volledig scherm © BELGA

Moeilijke periode

De laatste jaren heeft Greipel het wat moeilijker. Zowel bij Arkéa Samsic als Israel Start-Up Nation wil het niet echt vlotten. Hij is natuurlijk niet meer van de jongste, maar nog één keer de hoofdvogel afschieten, zou mooi zijn. In de Ronde van Turkije was hij er al een paar keer dichtbij, maar telkens zijn er een paar sneller. Greipel start op 8 mei in de Ronde van Italië. Kan hij daar nog eens zijn snelle benen van weleer tonen?

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Leuke statistiek

Ondanks de twee recente zeges van Mark Cavendish in de Ronde van Turkije, blijft Greipel de man met de meeste overwinning achter zijn naam. Greipel heeft er 156, Cavendish 128. Ex-wereldkampioen Alejandro Valverde mag dan geen sprinter zijn, toch heeft ook hij al 128 keer het zegegebaar mogen maken. De eerste Belg vinden we terug op plaats acht. Philippe Gilbert was tot nu toe 78 keer de beste van het pak. Blijft Greipel aan de leiding of komt Cavendish nog opzetten? We zullen het meemaken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.