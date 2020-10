De Gendt openhartig over werk en privé in nieuw boek: “Ik voelde me een indringer in mijn eigen huis”

Koers kort KOERS KORT. Nu ook officieel: Jelle Wallays trekt naar Cofidis - Nikolas Maes en Adam Hansen houden het voor bekeken

25 oktober Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel. Jelle Wallays verlaat Lotto Soudal en zet zijn carrière verder bij Cofidis. Hij ondertekende bij de Franse WorldTourploeg een contract voor een jaar. De 31-jarige Wallays is onder meer een tweevoudig winnaar van Parijs-Tours (2019 en 2014). Ook Dwars door Vlaanderen (2015) en een etappe in de Vuelta (2018) staan op zijn erelijst. In totaal behaalde hij tot dusver acht profzeges.