De Gendt openhartig over werk, depressie en huwelijkscrisis in nieuw boek: “Ik voelde me een indringer in mijn eigen huis”

Wielrennen‘Solo’. Weinig renners die de kunst van de solitaire aanval beheersen zoals Thomas De Gendt (33). Het is hoe hij meestal wint, maar ook een beetje hoe hij in mekaar steekt en hoe hij leeft. Gisteren presenteerde hij zijn levensverhaal in een boek. Over de mooie en moeilijke momenten in het leven van profwielrenner. Openhartig over zijn depressie en zijn overwinningen.