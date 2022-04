De fiets van de winnaar: enkel te kopen via internet, de blitse bolide waarmee Mathieu van der Poel de Ronde wil winnen

WielrennenBrugge-De Panne, Dwars door Vlaanderen en wat zit er straks aan te komen in de Ronde van Vlaanderen voor Alpecin-Fenix? Constante in de overwinningen van Tim Merlier en Mathieu van der Poel: de Canyon Aeroad CFR, een fiets die alleen op internet te koop is. Ontdek er alles over in deze nieuwe aflevering ‘de Fiets van de Winnaar’.