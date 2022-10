De fiets van 75.000 euro ontleed waarmee Ganna het uurrecord zaterdag aanvalt: “Na één minuut al zal blijken dat het hem lukt”

Wielrennen Ondertus­sen geniet Wout van Aert in Australië van tien jaar samenzijn met vrouw Sarah De Bie

Remco Evenepoel is thuis en wacht nog een week vol feestgedruis, dat terwijl Wout van Aert aan de andere kant van de wereld in Australië is achtergebleven om in alle rust te genieten. Gisteren ging hij supporteren voor de Belgian Cats. Vandaag reisde hij samen met vrouw Sarah De Bie en zoon Georges verder in de buurt van Sydney. Van Aert en De Bie hadden vandaag bovendien iets te vieren: ze zijn tien jaar samen.

