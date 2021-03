De ene overal favoriet waar hij start, de andere in alle stilte gestopt: Bryan Alaphilippe - broer van - hangt fiets definitief aan de haak

Bryan Alaphilippe zat dit seizoen onder dak bij Team U Nantes Atlantique. De Fransman was daarmee al afgezakt naar amateurniveau, nadat hij geen nieuw contract kreeg bij het continentale St. Michel - Auber93. Eerder in zijn carrière was de sprinter ook actief bij Armée de Terre tussen 2015 en 2017, de ploeg gesponsord door het Franse leger waarbij ook broer Julian koerste in 2011 en 2012.

De twee broers kwamen nooit samen uit voor dezelfde ploeg, wel kwamen ze bijvoorbeeld vorig jaar allebei aan de start van de Drôme Classic. Bryan Alaphilippe was goed voor één profzege en wel in de Ronde van Portugal. In 2017 versloeg hij na een massasprint in de derde etappe onder meer Krists Neilands. “We vinden het jammer dat hij zijn contract niet uitdoet bij ons, maar we respecteren zijn keuze”, klinkt het bij Team U Nantes.

Alaphilippe had er tussen 2018 en 2020 al eens de stekker uitgetrokken, maar vorig jaar kwam hij dus terug bij St. Michel-Auber93. Het koersplezier kwam weer boven toen hij zijn broer in de Tour van 2018 naar de bolletjestrui en in de Tour van 2019 naar de vijfde plaats (met meerdere dagen in het geel) zag fietsen.

“Ik was er door aangedaan”, zei de jongste Alaphilippe toen. “Julian gaf me de goesting om de emoties die je voelt bij het winnen van een koers nog eens opnieuw te beleven.” Waar zijn broer dezer dagen overal favoriet is, zou het er voor Bryan uiteindelijk niet meer van komen.

