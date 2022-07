De emoties lopen hoog op bij Wout van Aert na tijdritwinst: “Het waren drie speciale weken”

Koers kort Roglic serieus twijfelach­tig voor Vuelta, mogelijke breuk in twee ruggenwer­vels

Moet de Vuelta het zonder zijn winnaar van de voorbije drie edities stellen? ESPN meldt dat Primoz Roglic bij zijn val in de kasseirit van de Tour twee ruggenwervels heeft gebroken en het onwaarschijnlijk is dat de Sloveen zijn titel in de Ronde van Spanje kan verdedigen. Zijn ploeg Jumbo-Visma heeft het nieuws nog niet bevestigd, te meer omdat de MRI-scan van de rug van Roglic nog niet is bestudeerd door de ploegarts en ploegorthopedist. Bovendien gaf Roglic, die zondag uit de Tour stapte, recent aan dat er tekenen van beterschap zijn wat zijn rug betreft. Dat hij de Vuelta niet zal rijden, is nog voorbarig, maar er zijn wel serieuze twijfels. Hetzelfde geldt voor de deelname van zijn landgenoot Tadej Pogacar. Remco Evenepoel weet dus nog niet hoe zwaar de concurrentie wordt in de komende Ronde van Spanje, die start op 19 augustus in het Nederlandse Utrecht. (BVDC)

