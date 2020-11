De emmer met toptalent stroomt nu écht bijna over: dit zijn de 16 goudklompjes waarmee Sunweb de komende jaren het wielrennen wil domineren

Henri Vandenabeele (BEL) - 20 jaar - Klimmer

Vandenabeele is een klimtalent uit Dentergem (West-Vlaanderen). Hij maakt de overstap van de U23 van Lotto-Soudal. Ondanks het coronajaar heeft hij er een knap seizoen opzitten. Hij maakte vooral indruk in de U23-versie van de Giro, begin september. In de koninginnenrit over de Mortirolo was hij de enige die gelijke tred hield met eindwinnaar Tom Pidcock, die in 2021 prof wordt bij Ineos Grenadiers. Ook in het eindklassement ging de Brit hem vooraf. Later won hij ook een etappe (over Port de Balès en met aankomst bergop in Hospice de Francen), werd hij tweede in de eindstand van de Franse Ronde van de Isard en was hij tiende in de Ronde van Lombardije U23 en de Ronde van de regio Friuli-Venezia-Giulia.