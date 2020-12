De eerste periode van Cavendish bij Quick.Step: sterk begin, uiteindelijk 44 zeges in drie seizoenen

"Mark is de beste sprinter ter wereld en een van de beste spurters ooit." Patrick Lefevere spaarde de lof zeker niet toen hij in oktober 2012 zijn slag thuishaalde door Mark Cavendish aan te trekken. De 'Manx Express' was toe aan een nieuwe uitdaging, nadat er voor hem geen plaats meer was bij Team Sky. Daar wilden ze zich namelijk volledig richten op het eindklassement in de Ronde van Frankrijk en niet zo zeer op de spurtcapaciteiten van 'Cav'. Omega Pharma-Quick.Step had zijn nieuwe spurtbom, Sky kreeg meer ruimte. Iedereen tevreden.

Volledig scherm Bradley Wiggins en Mark Cavendish kijken elkaar recht in de ogen. © REUTERS

Zijn eerste seizoen bij Omega Pharma-Quick.Step was er meteen pal op. De spurttrein stond al snel op de rails, in de Ronde van Qatar sprintte hij vier dagen na elkaar naar de zegeruiker in de woestijn. Met het eindklassement als logisch gevolg. De honger spatte helemaal van de Britse kuiten van Cavendish in zijn eerste jaar onder Lefevere. Uiteindelijk klokte hij af op negentien zeges. Waarvan vijf in de Ronde van Italië en twee in zijn geliefde Ronde van Frankrijk. Ook de Britse nationale trui nam hij meer naar huis.

Volledig scherm © AP Cavendish reed zich ook in de geschiedenisboeken, nadat hij het puntenklassement in de Giro won. Zo werd hij de vijfde renner die zowel in de Ronde van Spanje (2010), de Ronde van Frankrijk (2011) als de Ronde van Italië (2013) de sprinterstrui op het eind van de grote ronde mocht aantrekken.

2014: elf zeges ondanks zware val in Tour

Cavendish was ook klaar om te schitteren in 2014. Dat jaar stond er geen Ronde van Italië op het programma, maar mocht ‘Cav’ zich helemaal uitleven in zijn favoriete event: 'La Grande Boucle'. Op bekend terrein dan nog, want de 101ste Ronde van Frankrijk ging in Groot-Brittannië van start. Iedereen werd opgetrommeld om topfavoriet Cavendish te zien zegevieren in Harrogate. Ook prins Harry was van de partij. De eerste rit draaide echter uit op een fiasco voor de Brit. In de laatste rechte lijn smakte hij hard tegen de grond. Exit Cavendish in de Tour.

Volledig scherm © EPA Volledig scherm © AFP Zijn grote doel moest 'Cav' in 2014 dus aan zich voorbij laten gaan, maar hij behaalde toch nog elf ritzeges. Waaronder vier in de Ronde van Turkije en één in Tirreno-Adriatico. In de winter van 2014 stortte Cavendish zich weer op zijn oude liefde: het baanwielrennen. Aan de zijde van Iljo Keisse werd Cavendish tweede in de Zesdaagse van Gent.

2015: Winst Kuurne-Brussel-Kuurne, moeilijke Tour

Ook in 2015 scheerde Cavendish hoge toppen in de Ronde van Turkije. Hij spurtte geen vier keer, maar wel driemaal naar de zege. De Brit liet Lefevere vooral victorie kraaien in het voorjaar. Cavendish schoot raak in Kuurne-Brussel-Kuurne. In de spurt legde hij er onder meer Alexander Kristoff en Elia Viviani op.

De Tour van 2015 draaide uit op een ontgoocheling. André Greipel kroonde zich tot de snelste man in de Ronde van Frankrijk. Al zegevierde de Brit wel in de zevende etappe naar Fougères. Meteen ook zijn laatste overwinning voor Quick.Step.

Overwinningen Cavendish bij Quick.Step:

Totaal: 44 zeges

Giro: 5 zeges

Tour: 3 zeges

