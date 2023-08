De eerste koerskilometers na het WK: Wout van Aert maakt eind volgende week rentree in Tour of Britain

Het hing al even in de lucht, maar de organisatie van de Ronde van Groot-Brittannië heeft de deelname van Wout van Aert nu ook officieel bekendgemaakt. De Belgisch kampioen tijdrijden koos na het WK in Schotland voor een korte rustpauze. Nu keert Van Aert terug op bekend terrein: hij was de ster van de Tour of Britain in 2021, toen hij winst in het eindklassement koppelde aan vier ritzeges. De Britse wielerronde vindt plaats van 3 tot 10 september.