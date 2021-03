De eerste clash tussen de Grote Drie: waarom Alaphilippe, Van der Poel of Van Aert jouw kopman (niet) moet zijn in de Gouden Klassiekers

Het moeilijkste debat van het voorjaar is geopend. Morgen kruisen de ‘Grote Drie’ op de Toscaanse grindwegen voor het eerst de degens. Alaphilippe, Van der Poel of Van Aert: wie wordt jouw Gouden Klassiekers-kopman in de Strade Bianche? Wij proberen het dilemma wat te verlichten.

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick.Step, 37 miljoen)

WAAROM JULIAN ALAPHILIPPE JOUW KOPMAN MOET ZIJN

Geen topfavoriet die met een beter blok naar Toscane is afgezakt dan Julian Alaphilippe. Rijden morgen in dienst van de wereldkampioen morgen: Joao Almeida, Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Dries Devenyns, Pieter Serry en Zdenek Stybar. Zes ronkende namen. Veel andere WorldTour-ploegen kunnen alleen maar dromen van zo'n selectie. Aan de omkadering zal het voor Alaphilippe morgen dus zeker niet liggen. En zelfs als één van zijn ploegmaats zou winnen, valt de Fransman nog in de punten.

Daarnaast wil de wereldkampioen zijn regenboogtrui een eerste keer écht laten schitteren. Hij won in het najaar wel de Brabantse Pijl, maar juichte daar bijna (opnieuw) te vroeg. In Luik was er de zwieper en in de Ronde de aanrijding met de motard. Geen mooier toneel dan de Piazza del Campo om dat recht te zetten.

Aan Siena heeft Alaphilippe overigens mooie herinneringen. Vorig jaar werd het niets, maar in 2019 was het bij zijn eerste deelname meteen raak. Toen schudde Alaphilippe achtereenvolgens Wout van Aert en Jakob Fuglsang van zich af op het slotklimmetje, dat gemaakt is voor een puncher als hem. Tijd voor een bisnummer in de regenboogtrui?

WAAROM JULIAN ALAPHILIPPE JOUW KOPMAN NIET MOET ZIJN

Alaphilippe blijft een renner die moeilijk in te schatten is - getuige zijn opmerkelijke solo in de Omloop. Vaak last van de zenuwen, soms een onberekende beslissing. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze de Fransman van een overwinning houden. De sterkte van zijn blok kan ook in zijn nadeel spelen. Waar Van Aert en Van der Poel de enige kopman zijn bij hun ploeg, heeft Deceuninck-Quick.Step meerdere ijzers in het vuur. Zdenek Stybar is een Strade-specialist. Bij zijn eerste deelname in 2015 schoot hij meteen de hoofdvogel af. Sindsdien finishte Stybar elk jaar in de top-10, met een tweede plaats in 2016 als uitschieter. Als het straks ook maar een beetje foutloopt met Alaphilippe, heeft Deceuninck-Quick.Step met Stybar - die wel een dagje ouder wordt - een uitstekende back-up. Maar ook Almeida, Asgreen en Serry zijn in staat om straks te schitteren. Alaphilippe kan dus misschien gevangen raken in het ploegenspel als één van zijn maats mee zou schuiven in een aanval

Een zege gaat hij er naar eigen zeggen zeker niet laten liggen, maar eigenlijk is de Strade Bianche niet de topprioriteit van Alaphilippe. De wereldkampioen wil zowel in de Vlaamse als Waalse topkoersen schitteren. Een loodzware opdracht, en dus zal hij pas later dit voorjaar pieken.

Volledig scherm Alaphilippe tijdens de Omloop. © Photo News

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix, 38 miljoen)

WAAROM MATHIEU VAN DER POEL JOUW KOPMAN MOET ZIJN

Van de drie topfavorieten verkeert Mathieu van der Poel misschien wel in de beste vorm. In Kuurne amuseerde hij zich al door bijna 80 kilometer in de aanval te trekken. De GP Samyn had hij eenvoudig kunnen winnen, maar MVDP speelde (mede door een stuurbreuk) modelploegmaat en schotelde Tim Merlier de overwinning op een dienblaadje voor. Niets van dat alles morgen, in Siena is het bittere ernst. De Strade Bianche is het eerste grote hoofddoel van Van der Poel in een levensbelangrijk 2021. Aan de benen zal het alvast niet liggen.

Dat Italiaanse heuvels hem liggen, bewees Van der Poel vorig jaar al in de Tirreno. Hij maakte er indruk en schreef een etappe op zijn naam. Dat moet de Nederlander wel nog laten zien in de Strade. Vorig jaar was Van der Poel niet in absolute topvorm en reed hij lek op een cruciaal moment. Daardoor finishte hij als 15de. Reken maar dat Van der Poel met revanchegevoelens zit.

WAAROM MATHIEU VAN DER POEL JOUW KOPMAN NIET MOET ZIJN

De weersomstandigheden kunnen misschien wel de grootste uitdaging voor Van der Poel worden. Als het, zoals voorspeld, effectief gaat regenen, speelt dat in zijn nadeel. Het parcours wordt dan minder stoffig en dus is minder technische bagage nodig om de grindwegen te overbruggen. Al hoeft dat niet meteen een groot nadeel te zijn voor Van der Poel. Regen betekent modder en dus zullen er sporen moet gekozen worden, net als in de cross.

Met meer dan 3500 hectometer aan heuvels is de Strade een halve klimkoers. Van Aert en Alaphilippe bewezen al in de Tour én de Strade zelf dat ze dat soort beklimmingen kunnen temmen. Van der Poel is daar natuurlijk ook een geknipt renner voor, maar de ervaring om het af te maken in Siena ontbreekt vooralsnog.

Hij verkeert in bloedvorm, maar de voorbereiding naar de Strade toe verloopt voor Van der Poel allerminst vlekkeloos. Na zijn stuurbreuk van dinsdag in de GP Samyn neemt Alpecin-Fenix geen risico en zet het een heuse logistieke operatie op poten om alsnog andere fietsen naar Italië te halen. “Veiligheid boven alles”, klinkt het. Daardoor moet MVDP één dag voor de Strade wel nog met een andere fiets aan de slag. Geen onoverkomelijk probleem, maar ideaal is het zeker niet. Al zal een toprenner als Van der Poel er wellicht zijn slaap niet voor laten.

Volledig scherm Van der Poel tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. © Photo News

Wout van Aert (Jumbo-Visma, 38 miljoen)

WAAROM WOUT VAN AERT JOUW KOPMAN MOET ZIJN

Als er één iemand onder de drie tenoren is die weet hoe je de Toscaanse grindwegen trotseert, is het wel Wout van Aert. Onze landgenoot gaf begin augustus vorig jaar in Siena het startschot van twee quasi onoverwinnelijke maanden. Van Aert bolde met een halve minuut voorsprong als eerste over de Piazza del Campo. En of hij dat kunststukje morgen graag zou herhalen. Dat Van Aert de Strade al wist te winnen - en bij zijn andere twee deelnames derde werd -, geeft hem ook een onmiskenbaar mentaal voordeel tegenover Alaphilippe en Van der Poel.

Hij mag dan wel nog geen koers in de benen hebben, maar Wout van Aert heeft de voorbije weken allerminst stilgezeten. Hij reed zelfs een kleine Ronde van Frankrijk op Tenerife waarbij hij indrukwekkende trainingscijfers voorlegde en tal van records brak op de trainingsapp Strava. Van Aert nog niet scherp genoeg of niet op wedstrijdgewicht? Think again.

WAAROM WOUT VAN AERT JOUW KOPMAN NIET MOET ZIJN

We kunnen er niet omheen: Wout van Aert heeft nog geen competitiekilometers op de teller staan in 2021. Niet dat we geloven dat Van Aert daarom veel zwakker dan Van der Poel of Alaphilippe aan de start zal staan, maar in absolute topvorm kan hij nog niet zijn. Dat bevestigde ook Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. Na een hoogtestage heb je altijd wat tijd nodig om te bekomen en een supercompensatie te krijgen. Die komt er meestal vanaf de tiende dag, waardoor de Strade wellicht net iets te vroeg komt voor Van Aert. De andere twee tenoren lieten zich al opmerken in enkele voorbereidingskoersen en zijn intussen gerodeerd. Klaar om uit te halen in de Strade.

Dat wil Van Aert natuurlijk ook, maar zijn grotere doelen komen pas later dit voorjaar. Van Aert wil maar wat graag revanche in de Ronde van Vlaanderen, waar hij vorig seizoen op centimeters van winst strandde, en een week later schitteren op de kasseien van Parijs-Roubaix. Als hij daarvoor Toscane zonder tweede opeenvolgende winst moet verlaten, is het maar zo.

Volledig scherm Wout van Aert op de Teide (Tenerife) tijdens zijn stage. © Instagram

ANDERE FAVORIETEN

Natuurlijk zijn de Grote Drie niet de enige kanshebbers op een zege in Siena. Het deelnemersveld van de Strade Bianche oogt bijzonder fraai. Jakob Fuglsang wordt een zeer te duchten tegenstander. De ervaren Deen werd de jongste jaren al tweede en vijfde en zal morgen zonder ongelukken opnieuw een goed resultaat behalen. Ook Tourwinnaar Tadej Pogacar verschijnt morgen aan de start. En dat zijn benen in orde zijn, bewees Pogacar recent nog door de UAE Tour te winnen. Bauke Mollema, deze week nog winnaar van de Trofeo Laigueglia, en verrassing Tom Pidcock zijn eveneens niet te onderschatten. En dan zwijgen we nog over Tim Wellens, Egan Bernal, Alberto Bettiol, Romain Bardet en Simon Yates.

Volledig scherm Tadej Pogacar won recent nog de UAE Tour. © Photo News

