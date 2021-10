De een gaat boeren, de ander wordt manager: indrukwekkend lijstje afzwaaiers dit jaar samen goed voor meer dan 300 zeges in peloton

André Greipel

Leeftijd: 39 jaar

Prof sinds: 2005

Aantal zeges: 158

Belangrijkste prestaties: 11 ritten in de Tour, 7 ritten in de Giro, 4 ritten in de Vuelta, 18 ritten en 2 eindklassementen in Tour Down Under

Laatste koers: Sparkassen Münsterland Giro (10de)

Pensioenplannen: wil graag in een andere rol in het wielrennen blijven

Dan Martin

Leeftijd: 35 jaar

Prof sinds: 2008

Aantal zeges: 22

Belangrijkste prestaties: Luik-Bastenaken-Luik (2013), Ronde van Lombardije (2014), 2 ritten in Tour, 2 ritten in Vuelta, 1 rit in Giro, 6de in Tour 2017

Laatste koers: Ronde van Lombardije (zaterdag)

Pensioenplannen: wil zich in de zakenwereld gooien

Volledig scherm Dan Martin. © belga

Nicholas Roche

Leeftijd: 37 jaar

Prof sinds: 2005

Aantal zeges: 12

Belangrijkste prestaties: 2 ritzeges Vuelta, 5de in Vuelta 2013

Laatste koers: Iers kampioenschap op de weg (6de)

Pensioenplannen: consultant bij wielermanagementbedrijf Trinity Sports Management met onder meer Tom Pidcock in de portefeuille

Fabio Aru

Leeftijd: 31 jaar

Prof sinds: 2013

Aantal zeges: 9

Belangrijkste prestaties: Eindklassement Vuelta 2015, 3 ritten in Giro, 1 in Tour, 2 ritten in Vuelta, Italiaans kampioen op de weg 2017, rit in Dauphiné, 2de in Giro 2014, 3de in Giro 2015, 5de in Tour 2017

Laatste koers: Vuelta (51ste in eindklassement)

Pensioenplannen: in eerste instantie tijd doorbrengen met zijn familie

Volledig scherm Fabio Aru. © TDW

Tejay Van Garderen

Leeftijd: 33 jaar

Prof sinds: 2010

Aantal zeges: 16

Belangrijkste prestaties: 5de in de Tour (2012, 2014), winnaar witte trui in Tour 2012, 1 rit in Giro, Ronde van Californië (2013), wereldkampioen ploegentijdrit (2013)

Laatste koers: Amerikaans kampioenschap op de weg (44ste)

Pensioenplannen: ploegleider bij EF-Education First

Tony Martin

Leeftijd: 36 jaar

Prof sinds: 2006

Aantal zeges: 67

Belangrijkste prestaties: Parijs Nice (2011), 5 ritten Tour, 2 ritten Vuelta, 4 keer wereldkampioen tijdrijden

Laatste koers: WK gemengde ploegentijdrit (winst)

Pensioenplannen: niet bekend

Frederik Backaert

Leeftijd: 31

Prof sinds: 2014

Aantal zeges: 1

Belangrijkste overwinningen: rit in Ronde van Oostenrijk

Laatste koers: GP Denain (72ste)

Pensioenplannen: meehelpen in het landbouwbedrijf van zijn ouders in Michelbeke

Volledig scherm Frederik Backaert. © Photo News

Tomasz Marczynski

Leeftijd: 37

Prof sinds: 2006

Aantal zeges: 8

Belangrijkste prestaties: 2 ritten in Vuelta (2017), 3 keer Pools kampioen

Laatste koers: Ronde van Lombardije

Pensioenplannen: heeft al een boek geschreven en organiseert wielerevenementen

Kenny De Ketele

Leeftijd: 36 jaar

Prof sinds: 2007

Aantal zeges: geen op de weg

Belangrijkste overwinningen: 21 Zesdaagses (waarvan 4 keer Zesdaagse Gent), wereldkampioen ploegkoers 2012

Laatste koers: Zesdaagse Rotterdam

Pensioenplannen: was in het verleden al bondscoach bij de junioren op de piste, blijft wellicht in het wielrennen

Volledig scherm Kenny De Ketele. © BELGA

Jelle Vanendert

Leeftijd: 36 jaar

Prof sinds: 2007

Aantal zeges: 2

Belangrijkste prestaties: Ritzege in Tour (2011), rit Baloise Belgium Tour (2018, 2de Amstel Gold Race (2012, 2014), 3de Waalse Pijl (2018)

Laatste koers: Eschborn Frankfurt (DNF)

Pensioenplannen: niet bekend

Volledig scherm Jelle Vanendert. © BELGA

Ook zij houden ermee op: Ludwig De Winter, Boris Vallée, Bert De Backer, Maarten Wynants, Kenny De Ketele, Jonas Van Genechten, Michael Golas (Pol), Philip Walsleben (Dui), Mickael Delage (Fra), William Bonnet (Fra), Brent Bookwalter (VSt), Marco Marcato (Ita), Matteo Pelucchi (Ita), Mitchell Docker (Aus), Kévin Reza (Fra), Marcel Sieberg (Dui), Mathias Frank (Zwi), Moreno Hofland (Ned)

Volledig scherm © Photo News

