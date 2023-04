“De echte trofee”: Remco Evenepoel krijgt waar hij om vroeg en zit plots voor een berg frieten

Een geintje voor de foto. Dat Remco alle frieten zou opgegeten hebben is onwaarschijnlijk. Het team genoot mee. Want over minder dan twee weken start de Giro, dat andere grote doel van het seizoen. “Het is kwestie om er in de aanloop nog een paar procentjes bij te duwen. Laat me wel zeggen: ik ben op dit moment beter dan ik vorig jaar was in aanloop naar de Vuelta.” Deze week trekt hij weer naar Calpe in Spanje. “Het is daar beter weer dan hier. Daar ga ik lastige en lange trainingen afwerken om me op te laden voor een interessante drieweekse in Italië. Het begint met een tijdrit en dat kan meteen de druk wegnemen. Het wordt wel zaak om mijn piek later te leggen. Vorig jaar was de eerste week in de Vuelta de lastigste, in de Giro wordt dat de derde week.”