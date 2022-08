De droom van de grote ronde: Remco Evenepoel lijkt weer werkpunt te mogen afvinken

Toen hij 3,5 jaar geleden overkwam van de junioren, bestond er geen twijfel: Remco Evenepoel was de opvolger van Lucien Van Impe, hij was de volgende Belg die een grote ronde zou winnen. Vandaag spreken we anders. Evenepoel blijkt een fantastische coureur, maar is hij ook gemaakt om Giro, Tour of Vuelta te winnen? Steile beklimmingen, hoge cols, stuurvaardigheid, recuperatie: hij heeft nog veel te bewijzen.