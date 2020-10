De deelnemerslijst van de Scheldeprijs: wie volgt Jakobsen op?

Wielrennen Broers Roodhooft: “Het moet onze ambitie zijn dat Mathieu al zijn dagen op een koersfiets in onze ploeg rijdt”

10 oktober Mathieu van der Poel (25) heeft nog geen klassieker gewonnen dit jaar en dat doet zeer. Want Wout van Aert rijdt de pannen van het dak en dat is voor Van der Poel toch de referentie. “Het is voor hem niet aangenaam en voor ons ook niet”, zeggen de broers Christoph en Philip Roodhooft, managers in het Alpecin-Fenix team van Van der Poel. Nu valt Parijs-Roubaix weg en blijft alleen de Ronde van Vlaanderen over. “Als hij niet wint kan je niet zeggen dat zijn seizoen is mislukt.”