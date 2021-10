De comeback van het jaar, het exploot van Van der Poel en de Franse val op het WK: onze analist Thijs Zonneveld hangt het wielerjaar te drogen

Maandag 8 maart – Van der Poel vliegt in de Strade Bianchi: “Dat niveau haalde hij niet meer”

“Dit was zonder meer de krachtsexplosie van het jaar. Die foto waarop je Van der Poel ziet net voor hij rechts afdraait op de Via Santa Caterina richting Piazza del Campo met in de achtergrond een waslijntje en een spartelende Alaphilippe, is een iconisch beeld. Tegelijk heeft Van der Poel dat niveau dit jaar niet opnieuw gehaald. In die lange solo in de Tirreno ging hij helemaal over de rooie. Samen met Van Aert en Alaphilippe heeft hij zich in die periode kapot gereden. Dat heeft hem meer gekost dan hij wil toegeven. Tegelijk was het voor ons natuurlijk wel smullen. Ik heb het gevoel dat we sinds 2019 getuige zijn van een revolutie in het wielrennen. Het schaakspel dat teams als Sky introduceerden waarbij eerst de pionnen, dan de lopers en vervolgens de paarden worden opgeofferd, is helemaal omver gekegeld. Van der Poel, Alaphilippe, Pogacar, Evenepoel, Van Aert… Zij spelen meteen hun dame uit en gaan all-in. Ze beginnen er al lang voor de finale aan en dat maakt het wielrennen van vandaag zoveel aantrekkelijker. Daardoor kunnen subtoppers als Van Avermaet en Naesen wel niet meer anticiperen. Mathieu Van der Poel is daar een beetje de exponent van. Als hij aan de start staat, drukt hij altijd zijn stempel. Op korte termijn kost hem dat misschien wel wat overwinningen, maar op lange termijn gaat het hem veel meer opbrengen. Als je Mathieu van der Poel als een robot laat koersen en wilt dat hij wacht tot diep in de finale om zijn eindschot te plaatsen, dan ben je hem na twee of drie seizoenen misschien kwijt en gaat hij wat anders doen. Hij vindt wegwielrennen in de essentie niet superleuk.”