De brommer traint weer: Wout van Aert ging dit weekend samen met Tiesj Benoot op pad

De vakantie is al voorbij. Wout van Aert zit terug op de fiets. Dit weekend ging hij trainen met ploegmaat Tiesj Benoot in Nederland. Een aardig tochtje van 135 kilometer voor Van Aert, die vertrok vanuit Herentals. Maar voor Benoot was het een stuk pittiger: vanuit het Gentse kwam hij aan 220 kilometer. Ook leuk: Van Aert droeg voor de gelegenheid gloednieuwe sokken, in de Belgische kleuren en met het opschrift: ‘half mens, half brommer’. Dat is hoe ploegmaat Primoz Roglic hem omschrijft in zijn sappige Sloveens-Engels: ‘half man, half machine’.