De Brabantse Pijl, waar Remco Evenepoel thuis is: “Samen met Luik-Bastenaken-Luik mijn grote doel in april”

Wielrennen Dit zijn de lessen die Remco Evenepoel kan trekken uit Ronde van Baskenland met het oog op de Ardennen en het rondewerk

Sneuvelen met opgeheven hoofd, deed Remco Evenepoel (22) in de Ronde van Baskenland. «Misschien ga ik wel even wenen», verbeet hij zijn ontgoocheling. Nergens voor nodig. Dit was een grote belangrijke stap in zijn evolutieproces als (ronde)renner. Het dalen is een wapen geworden en de hoogtestage in Tenerife wierp zijn vruchten af. Ook belangrijk was de vaststelling dat hij alweer snel geïsoleerd zat.

10 april