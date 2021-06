De balans na de Dauphiné: grote uitdager voor Roglic en Pogacar staat niet op

Geraint Thomas: strategisch in dienende rol?

Het was in de eerste plaats uitkijken naar Geraint Thomas (35). Kon hij de lijn doortrekken na zijn eindwinst in de Ronde van Romandië? Zijn prestatie — ritwinst plus derde in de eindstand — was goed, maar niet meer dan dat. Thomas was nooit dominant. Op geen enkel moment toonde hij dat hij Roglic en Pogacar straks kan bedreigen. Of was dat niet de eerste betrachting? “Voor de start van de Dauphiné zei Geraint dat hij hier was om mij te helpen”, vertelde ploegmaat Porte. “Ik sta bij hem in het krijt.” Was het Thomas daar om te doen? Goodwill kweken bij zijn ploegmaats? Ineos Grenadiers trekt met minstens vier klassementsrenners naar de Tour — hijzelf, Geoghegan Hart, Porte en Carapaz — en met zo veel interne concurrentie is het goed om minstens één collega aan je zijde te hebben.