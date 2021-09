‘Day after' Antwerp Port Epic deed rug van Van der Poel toch weer goed zeer, maar “de handdoek wordt nog niet gegooid”

WielrennenEerst het slechte nieuws: the day after zijn overwinning de Antwerp Port Epic deed de rug van Mathieu van der Poel weer goed zeer. Maar het goede nieuws is: MvdP heeft de handdoek voor het WK nog niet gegooid. Komende zaterdag in de GP Impanis gaat de Nederlander nog een keer zijn benen testen. Dat hij op zondag 26 september aan de start van het WK staat, lijkt hoe langer, hoe meer waarschijnlijk.

Ploegleider Christoph Roodhooft wilde vanmorgen van Mathieu van der Poel al horen hoe het met de rug was gesteld. Dat die wel degelijk pijn deed, zei Van der Poel. Precies zoals hij na zijn overwinning zondag had gevreesd en voorspeld. Maar hij was toch ook wel gewoon uit zijn bed geraakt.

Er stond vandaag geen zware training op het programma voor Mathieu van der Poel. Het echte werk begint vandaag weer. “We mogen graag denken dat hij dinsdag weer goed kan trainen”, zegt Roodhooft. En voor wie zich afvraagt of hij het WK rijdt: “De handdoek wordt nog niet gegooid.”

Zijn overwinning in de Antwerp was een morele opsteker. “Het parcours lag hem, hij had er zin en hij heeft op karakter gekoerst. Alle omstandigheden zaten mee. Ook het deelnemersveld”, zegt Roodhooft: “Dat was mager, zeker voor een coureur als Mathieu. We moeten van die overwinning niet meer maken dan het is, maar we gaan ze ook niet minder maken.”

Dat hij niet naar het WK zou trekken als hij niet het gevoel heeft dat hij daar iets kan gaan doen, zei Van der Poel zondag in Antwerpen. “Het heeft geen zin om te starten als ik maar zeventig of tachtig procent ben.”

Van der Poel mist trainingsarbeid en wedstrijdkilometers. De Antwerp Port Epic was ruim 180 kilometer, het WK is tachtig kilometer langer. “Daar kunnen we nu niet veel meer aan veranderen”, zegt Christoph Roodhooft. “Het is niet zo dat hij, voor het WK begint, nog tien keer zes uur kan trainen. Maar of dat allemaal zo’n probleem gaat zijn?”

Van der Poel start zaterdag in de GP Impanis. Hij zou vrijdag Koolskamp rijden, maar dat plan is geschrapt. Roodhooft: “We proberen deze week meer kwaliteit in de trainingen te leggen. En dan houden we de afstand tussen de wedstrijden zo groot mogelijk.”

