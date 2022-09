Davide Bramati, net als Remco Evenepoel gelinkt aan overgang naar Ineos: “Ik blijf de ‘Wolfpack’ trouw”

WielrennenDe reactie van Davide Bramati is duidelijk. “Mijn hart ligt bij Quick.Step-Alpha Vinyl en daar zal ik blijven.” De Italiaanse ploegleider werd gisteren net als Remco Evenepoel in verband gebracht met een overgang naar Ineos Grenadiers. De Belgische wereldkampioen ligt tot eind 2026 onder contract bij Quick.Step-Alpha Vinyl.

Ineos-eigenaar Jim Ratcliffe wil opnieuw pronken met een Tourwinnaar. Daardoor onderzoekt de WorldTour-formatie alle mogelijkheden om Remco Evenepoel per direct over te nemen van Quick.Step-Alpha Vinyl. Ploegbaas Dave Brailsford stuurde na de Vuelta een berichtje naar Patrick Lefevere. “Het is simpel. Brailsford sms’te me, wat hij niet vaak doet. Hij zei: ‘Gefeliciteerd, wat een kampioen, en als je hem op een dag wilt verkopen, bel me dan.’”

Patrick Evenepoel, manager van zijn zoon, tegenover VeloNews: “Er was geen ontmoeting, maar we hebben wel een telefoongesprek met Ineos gehad. We zijn al jaren in contact met hen. Het is normaal dat ze me bellen om me te feliciteren na overwinningen in de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik.”

Behoort een transfer dan niet tot de mogelijkheden? “Dat weet ik niet. Remco heeft een contract voor vijf jaar met Quick.Step”, aldus Patrick Evenepoel. “Het is niet aan mij om te praten. We willen de Vuelta en de wereldkampioenschappen vieren. En wat er in de toekomst gebeurt, zien we wel.”

Bramati zegt niet te willen vertrekken

Davide Bramati. © VTM Nieuws

Volgens de geruchten heeft Ineos inmiddels ook al Davide Bramati, ploegleider van Quick.Step - Alphy Vinyl, benaderd. Maar een overgang drukt de Italiaan vandaag stellig de kop in. In een post op Instagram zegt hij trouw te blijven aan de Belgische ploeg. “In de media lees je geruchten rond mijn toekomst. Ik ken Patrick Lefevere nu al heel lang en zowel als renner als jonge ploegleider heeft hij me altijd gesteund en zijn we elkaar trouw gebleven.”

“Ik maak deel uit van de familie genaamd de ‘Wolfpack’. We hebben al zo veel herinneringen opgebouwd, niet in het minst de voorbije maanden, en ik zou er graag nog veel meer maken. Het streelt mijn ego dat mijn naam genoemd wordt in dit verhaal, maar mijn hart ligt bij Quick.Step - Alpha Vinyl en hier wil ik blijven om ook in de toekomst succesvol te zijn", besluit Bramati, die er twee jaar geleden in Lombardije als een van de eersten bij was om Evenepoel uit z’n hachelijke situatie te bevrijden nadat hij zijn bocht gemist had en zwaar ten val kwam.

