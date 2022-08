David Geeroms, vriend des huizes bij de Evenepoels en vaste verzorger van Remco: “Hij was nerveuzer voor Anderlecht-Bern dan voor Pico Jano”

Vuelta BEKIJK. Eerst dichtte Soler een kloof van 2 minuten, nadien was hij nog de sterkste ook op slotklim: dé momenten van de vijfde etappe

Een straffe stoot van Marc Soler in de Vuelta. De groep met vluchters reed al één minuut en 54 seconden voor het peloton uit toen de Spanjaard in de overgangsrit naar Bilbao toch nog besloot naar de ontsnapping van de dag te springen. Met succes. Een serieuze inspanning. Wel: er kwam meer. Want Soler had blijkbaar een erg begenadigde dag. In de finale schudde hij een solo van 15 kilometer uit de mouwen: hij bleef de achtervolgende groep nipt voor. Omdat de klassementsmannen een snipperdag namen, neemt Rudy Molard de rode trui over.

24 augustus