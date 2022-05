Dat is honkvast zijn: Jasper Stuyven blijft eerste liefde trouw en doet er nog eens drie jaar Trek-Segafredo bij

Tour de France Naast geel denkt Jum­bo-Vis­ma in Tour duidelijk ook aan groen met Van Aert: Benoot zeker van selectie, ook Van Hooydonck maakt kans

Trekt Jumbo-Visma deze zomer met drie Belgen naar de Tour? Na zijn sterk voorjaar is Tiesj Benoot de zevende certitude. Nathan Van Hooydonck is kanshebber voor de achtste en laatste plek in de sterren-selectie. De ploeg wil Wout van Aert voldoende ondersteunen in zijn gooi naar de groene trui met een deel van zijn klassieke voorjaarsploeg.

