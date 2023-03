“Dat ik zo’n eindschot had, wisten we nog niet”: Remco Evenepoel pakt na nieuw duel met Roglic eerste zege als wereldkampioen

Eerste zege als wereldkampioen voor Evenepoel: “Alleen jammer van die jongerentrui”

“Dit is geweldig”, vertelde Evenepoel in het flashinterview. “Ik voel me steeds beter en had ook vandaag al snel door dat ik superbenen had. De voorlaatste beklimming van de dag was lang en zwaar en flirtte ook weer met 2.000 meter. Vanaf daar wilden we de koers zo hard mogelijk maken - ik had vertrouwen in mijn ploegmaats dat ze dat zouden kunnen. En het heeft geloond. Jammer dat ik de jongerentrui droeg en niet de regenboogtrui, maar dat is misschien voor een volgende koers.”