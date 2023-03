“Dat ik win, speelt in het voordeel van Lotte”: grootste concurrente voor Kopecky lijkt na nieuwe overwinning Vollering uit eigen team te komen

De bingokaart van SD Worx is bijna vol. In Dwars door Vlaanderen kon er dankzij Vollering weer een vakje doorgestreept worden. Zo is de buit binnen SD Worx goed verdeeld en lijkt Kopecky’s grootste concurrentie voor de Ronde van Vlaanderen uit haar eigen team te komen.

Over de dominantie van Jumbo-Visma in het voorjaar zijn er al menig pagina’s verschenen. Maar in het vrouwenpeloton lijkt er een dubbelganger rond te lopen. Wanneer Van Baarle voor Jumbo-Visma won in de Omloop, won Kopecky voor SD Worx. Toen Laporte in Gent-Wevelgem mocht zegevieren, was het enkele uren later de beurt aan Reusser. En zo ook in Dwars door Vlaanderen. Na de winst van Laporte was het voor Vollering bingo.

Volledig scherm © BELGA

Drie klassiekers, met telkens drie nieuwe winnaressen. Onderweg pikte ook Wiebes al haar graantje mee. SD Worx heeft duidelijk meerdere vrouwen waarmee ze het kunnen afmaken. Tijdens de Ronde van Vlaanderen zal dat niet anders zijn. Naast Vollering kunnen ook Marlen Reusser en natuurlijk de vandaag afwezige Lotte Kopecky aanspraken maken op het kopmanschap. De grootste concurrent van Kopecky lijkt zo in haar eigen team te zitten. “Nee, dat klopt absoluut niet”, weerlegt Vollering. “Het feit dat ik vandaag win, speelt enkel in het voordeel van Lotte. We konden onze collectieve sterkte optimaal benutten. Dat geldt ook voor zondag. In ons team maakt het niet uit wie er wint, zolang er maar iemand van ons wint. Dat is onze teamgeest en iedereen staat daarachter.”

Nochtans was die teamgeest tijdens de Strade Bianche ver zoek. Toen Vollering en Kopecky samen over de meet reden, leek het niet dat iedereen elkaar daar alles gunt. Dat incident is intussen met de mantel der liefde bedekt. “We hebben geen hard feelings naar elkaar toe of interne competitie. Tijdens onze voorbereiding op het voorjaar zijn we met de hele ploeg samen gaan backpacken in Californië. Daar ben je wel op elkaar aangewezen en hebben we een sterke band met elkaar opgebouwd. Als je iets doet voor het team weet je bijna zeker dat je dat dubbel en dik gaat terugkrijgen.”

Volledig scherm © Getty Images

Tijdens Dwars door Vlaanderen was het nog eens de beurt aan Vollering. “We reden opnieuw zo dominant ”, vertelt Vollering, die op de eerste beklimmingen nog twijfelde of ze wel goed was. “Zowel Marlen Reusser als ik mochten het tijdens de wedstrijd proberen. Op de laatste beklimming ben ik aangegaan en dat bleek de goede keuze.”

Een nieuw staaltje totaaldominantie van dé vrouwenploeg van het voorjaar. “Waar we vorig jaar nog op een gelijk niveau stonden met andere ploegen, steken we er nu echt bovenuit. Het wordt moeilijk voor de anderen om nog iets te winnen,” lacht Vollering.

Alles ziet er dan ook rooskleurig uit voor de Ronde van Vlaanderen. Vollering steekt haar ambitie voor Vlaanderens Mooiste niet onder stoelen of banken en beseft ook dat zij de ploeg zijn die de wedstrijd zullen moeten dragen. “Die winning mood blijft hangen. Het feit dat ik hier nu win, betekent veel voor de Ronde van Vlaanderen. Ook daar willen we onze dominantie zo goed mogelijk uitspelen en zullen we onze verantwoordelijkheid nemen om de koers zo hard mogelijk te maken. Dat doen we al het hele voorjaar.”

Volledig scherm © BELGA