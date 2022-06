Daryl Impey wint op zijn oude dag sprint van uitgedund peloton, Williams nog een dagje langer in het geel

Weinig spektakel bergop

In het peloton verzorgden Ineos Grenadiers en Bahrain Victorious de controle. De voorsprong van het leiderstrio liep zo snel terug. Het leverde een geschiedenisloze rit op, waarin het wachten was op een explosie in de finale. Die had moeten komen op het lastige slotklimmetje, waarop de drie vluchters vlak na de voet werden ingerekend. Maar echt aanvallen zagen we niet. Het peloton reed met een strak tempo naar boven en op de top deden we het nog met een man of veertig.