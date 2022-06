Daryl Impey wint op zijn oude dag sprint van een uitgedund peloton, Williams nog een dagje langer in het geel

Wielrennen Andreas Leknessund wint tweede rit in Zwitser­land, wapenstil­stand tussen Remco Evenepoel en andere klasse­ments­man­nen

Victorie voor Andreas Leknessund in de Ronde van Zwitserland. De 23-jarige Noor zat in de vlucht van de dag en rondde het van daaruit met een knappe uitval af. Iets wat Alberto Bettiol blijkbaar was ontgaan, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2019 werd juichend tweede. Kolder in Aesch, Stephen Williams blijft leider.

13 juni