Dan toch klaar voor de Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel komt vanaf 22 maart weer in actie

WielrennenMathieu van der Poel is klaar voor zijn comeback. De 27-jarige Nederlander komt tussen 22 en 26 maart in actie in de Settimana Ciclistica Internazionale Coppi-Bartali. Nadien plant hij dan deel te nemen aan Dwars door Vlaanderen (30 maart) en de Ronde van Vlaanderen (3 april). MVDP was de voorbije maanden out met rugproblemen.

Zolder, 27 december 2021. Zo lang is het geleden dat Mathieu van der Poel met rugpijn uit competitie verdween. De Nederlander draaide middenin de cross af nadat hij een dag eerder bij zijn eerste wedstrijd in het veld op een tweede plaats in Dendermonde was gefinisht.

Van der Poel raakte maar niet af van zijn rugprobleem. De kopman van Alpecin-Fenix kampt met retrolisthesis: een blessure waardoor de spieren in de onderrug overbelast worden met een discusbulging tot gevolg. MVDP moest het WK veldrijden aan zich laten voorbijgaan en rust houden.

Weken gingen voorbij, tot Van der Poel zich vorige maand plots liet opmerken in Denia. De Nederlander begon rustig weer op te bouwen, maar trainen wilden ze het in zijn entourage nog niet noemen. Om weer helemaal aan de slag te gaan was een pijnvrije rug de absolute voorwaarde.

Van der Poel sukkelt immers al een klein jaar. Het begon toen hij na het klassieke voorjaar de wegfiets inruilde voor zijn mountainbike. De overgang was te abrupt, op de koop toe viel Van der Poel nog eens op zijn rug tijdens de Spelen. In het najaar kwam hij nog in competitie voor Parijs-Roubaix, waar hij derde werd.

Nu is het opnieuw tijd om voorzichtig doelen te stellen. Zijn entourage bevestigt aan onze redactie dat Van der Poel zijn eerste wedstrijdkilometers van 2022 in de Settimana Ciclistica Internazionale Coppi-Bartali zal maken. Daarna wordt bekeken of Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen mogelijk zijn.

