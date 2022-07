Dan toch geen Clasica San Sebastian? Wout van Aert is vermoeid na Tour, vandaag beslissing over deelname

Wout van Aert is vanavond om 19u30 dé blikvanger van het Boretti na-Tourcriterium in zijn thuisstad Herentals. Met Tim Merlier, Biniam Girmay, Mathieu van der Poel en Arnaud De Lie staan nog enkele straffe namen op de startlijst, maar alles draait om Van Aert. De organisatie heeft de fans opgeroepen om in groene klederdracht af te zakken om de winnaar van de groene trui een gepast ontvangst te geven.

Maandag rijdt Van Aert nog een criterium in Roosdaal. Ondanks Van Aert al een paar keer heeft aangegeven moe te zijn na de Tour, staat zaterdag ook de Clasica San Sebastian op zijn programma. Toen zijn wedstrijdkalender in januari werd gemaakt, werd San Sebastian toegevoegd omdat Van Aert een week na de Tour vaak goed voor de dag komt - in 2020 eindigde hij een week na de Tour nog twee keer tweede op het WK in Imola.

In 2020 werd Van Aert op het WK in Imola zowel in de tijdrit als de wegrit tweede.

Vandaag beslissing

In de voorbije Tour is Van Aert echter zeer diep gegaan, waardoor het zaterdag moeilijk wordt om op te tornen tegen frisse renners. “We hebben in de winter een plan gemaakt en we gaan deze week bekijken of het slim is of niet”, laat sportief manager van Jumbo Visma, Merijn Zeeman, nog in het midden of Van Aert naar San Sebastian afzakt of niet. De ploeg hakt vandaag de knoop door.

In augustus gaat de riem er eerst volledig af. Nadien staat een opbouw richting het WK in Australië gepland. Voor Van Aert in september afzakt naar Canada voor de GP’s van Quebec en Montréal, staat op 28 augustus ook de GP van Plouay op zijn programma.

Voor Mathieu van der Poel zit de rustpauze na de opgave in zijn Tour er al op. Hij heeft deze week de training hervat. In de aanloop naar het WK in Australië rijdt hij de wedstrijden van Canada niet. Ook de Vuelta is geen optie.