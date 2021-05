Dag op dag 20 jaar geleden reed Rik Verbrugghe snelste tijdrit ooit: “En toch had ik niet het beste gevoel”

WielrennenHet is dag op dag 20 jaar geleden dat Rik Verbrugghe de snelste tijdrit ooit reed. In de Giro-proloog van 2001 verblufte hij met een waanzinnig gemiddelde van nét geen 59 km/u. “Toen ik over de streep kwam, vroeg ik me af of het wel voldoende zou zijn.”

19 mei 2001. De 26-jarige Rik Verbrugghe verschijnt met veel ambities aan de start van de Ronde van Italië. De hardrijder van Lotto-Adecco won eerder dat jaar het Internationaal Wegcriterium én de Waalse Pijl. “Ik zat in een goede flow en was boordevol zelfvertrouwen. Ik wilde dan ook schitteren in de Giro-proloog”, blikt Verbrugghe terug.

De proloog aan de kust in Pescara is 7,6 kilometer lang. “Een biljartvlak parcours, mét slechts één bocht", herinnert Verbrugghe zich. “Ik weet nog dat ik de dag voordien met ploegleider Claude Criquielion had afgesproken om vroeg te starten. Waarom? Omdat de weersomstandigheden in het begin gunstiger waren dan later op de dag. En uiteindelijk ging de wind ook liggen, toen de laatste renners moesten vertrekken.”

Quote Meestal besef je na een tijdrit of het goed was of niet, maar toen wist ik het niet. Rik Verbrugghe

Wind in de rug en (op één bocht na) rechtdoor knallen tot de streep. “Ik reed met een 56x11-versnelling, een groot verzet. Ik was het niet gewend om constant zo’n hoge snelheid te halen. Acht kilometer aan zestig kilometer per uur. En toen ik over de finish kwam, vroeg ik me af of het wel voldoende zou zijn. Ik had niet het beste gevoel. Meestal besef je na een tijdrit of het goed was of niet, maar toen wist ik het niet.”

En of het goed was. Verbrugghe zet de klok stil na 7 minuten en 44 seconden. Er wordt met de ogen geknipperd wanneer de gemiddelde snelheid verschijnt: 58,966 km/u. “Dat is nog altijd de snelste tijdrit ooit”, weet Verbrugghe. “Die dag klopte ik ook heel wat mooie namen (Dario Frigo werd tweede op acht seconden, red.). Nadien reed ik vier dagen in de roze trui rond. Een leuke ervaring.”

Even vergelijken: in 2015 reed Rohan Dennis de snelste tijdrit ooit in de Tour: 55,446 km/u. De snelste tijdrit in de Ronde van Spanje staat dan weer op naam van Ruben Plaza. Die laatste liet in de Vuelta van 2005 een gemiddelde snelheid van 56,220 km/u noteren.

Verbrugghe in de roze trui in de Giro van 2001.